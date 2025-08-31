Antena 3 posa data d’estrena a ‘Emparejats’ de Joaquín Sánchez el dia menys pensat
Joaquín Sánchez i Susana Saborido tornen al prime time d'Antena 3 amb 'Emparejats'
Antena 3 posa data d'estrena a la seva segona aposta pel nou curs: 'Emparejados'. La cadena obrirà els seus nous formats de prime time amb el llançament de 'Juego de pelotas' amb Juanra Bonet el proper dimecres 3 de setembre. Aquella mateixa setmana també arribarà 'Emparejados' de Joaquín Sánchez i Susana Saborido, que s'emetrà el dissabte a partir del 6 de setembre.
Recordem que ' Emparejados' és el seu talk show presentat per Joaquín Sánchez i Susana Saborido que només va emetre una entrega fa un any. Tot i que en un primer moment la cadena va decidir no continuar amb més programes, la bona acollida i les dades obtingudes han fet que el format torni amb nous episodis per a aquesta temporada.
L'estrena no va aconseguir superar l'arribada de 'Gran Hermano', que va registrar un 17,4% de quota i 1.053.000 espectadors, però sí que va aconseguir imposar-se a la programació cinematogràfica de La 1. 'Emparejados' va aconseguir un destacat 14,1% de quota i 847.000 seguidors, fet que va permetre a l'espai convèncer l'audiència i la cadena. A més, l'aparició de Joaquín Sánchez i Susana Saborido a 'El Hormiguero' va assolir un magnífic 18,2% (2.119.000), reforçant així la imatge de la parella al capdavant del programa.
Pel que fa als convidats confirmats per a aquesta nova etapa, destaquen personalitats com Bertín Osborne, que hi acudirà acompanyat per la seva filla Alejandra. Durant la seva participació, parlarà de sentiments i revelarà si en alguna ocasió s'ha sentit atret per alguna amiga de la seva filla. També formaran part del programa Carmen Morales juntament amb la seva germana Shaila Dúrcal, els humoristes José Corbacho i Paz Padilla, la influencer Victoria Federica juntament amb la seva amiga Rochi Laffón, i el duet Bibiana Fernández i Loles León.
De moment, no s'ha donat informació sobre possibles canvis en la mecànica de l'espai. Tanmateix, es desconeix si 'Emparejados' mantindrà la seva estructura original o incorporarà novetats en aquesta nova temporada. Ara bé, el que sí que es manté és l'esperit central del format: tot continuarà passant "en parella", tant en les proves a les quals se sotmetran els convidats com en el dating que protagonitzarà el públic al plató.
