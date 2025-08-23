Així ha estat la inesperada marxa d'Alba Brunet de 'Sueños de Libertad'
Fina, personatge d'Alba Brunet, s'ha acomiadat dels espectadors de 'Sueños de Libertad'
'Sueños de llibertat' s'ha enfrontat a un nou capítol d'incertesa després de la inesperada partida de la Fina, personatge d'Alba Brunet, i un dels més emblemàtics. Lluny de la tranquil·litat que molts esperaven després de la mort d'en Santiago, la seva absència ha desfermat un veritable drama entre els habitants i els espectadors.
La Fina, personatge d'Alba Brunet, va prendre la decisió d'abandonar Toledo després de veure's obligada a apunyalar en Santiago, un delinqüent que s'havia convertit en una amenaça. La pressió d'en Pelayo, que la va amenaçar amb delatar-la si no marxava cap a Buenos Aires, va ser determinant per a la seva marxa. En el capítol de 'Sueños de llibertat' emès aquest divendres, el personatge es va acomiadar de la seva família i amics sense revelar el seu destí, deixant un buit que es farà sentir.
El seu comiat també va tenir un moment íntim amb la Marta a 'Sueños de llibertat'. "Saps que donaria la meva vida per tu, oi?", li va confessar la Fina la nit abans de marxar. La resposta de la Marta, carregada d'afecte, va ser contundent: "El que vull és que la comparteixis amb mi". El que cap de les dues sabia era que seria l'última vegada que estarien juntes a la ficció.
El futur de la Fina a 'Sueños de llibertat' dependrà de la planificació dels guionistes. La seva absència s'allargarà, en part perquè Alba Brunet, l'actriu que interpreta el personatge, acaba de ser mare. De fet, ha compartit aquesta mateixa setmana una imatge amb el seu nadó acabat de néixer.
Tot i que la seva marxa deixa un buit important a 'Sueños de llibertat', no es tracta d'un comiat definitiu. Alba Brunet tornarà més endavant, i tot apunta que la seva reaparició podria produir-se al llarg de 2026. Tanmateix, encara no hi ha confirmació oficial sobre la data exacta.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de llibertat' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de llibertat' ha aconseguit gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
