'El Hormiguero' no es talla i assenyala directament les audiències de Pedro Sánchez
Els col·laboradors d'‘El Hormiguero’ han opinat sobre les audiències de l'entrevista de Pedro Sánchez a TVE
La primera taula d'actualitat de la nova temporada d'‘El Hormiguero’ va estar marcada per les xifres d'audiència. Pablo Motos va convocar de nou María Dabán, Rosa Belmonte, Juan del Val i Rubén Amón durant la nit de dimarts. El debat va girar aviat cap a l'entrevista que Pedro Sánchez va oferir la nit anterior a TVE.
El president del Govern es va asseure amb Pepa Bueno en una xerrada emesa simultàniament per La 1, La 2 i el Canal 24 Horas. El bloc de l'entrevista va aconseguir un 18,5% de quota i més de dos milions d'espectadors. Un resultat que, tot i ser líder, va quedar eclipsat per l'estrena d'‘El Hormiguero’, que amb Bertín Osborne i Sergio Ramos va liderar la seva franja amb un 21,1% i 2.347.000 seguidors.
Aquest contrast va ser la gasolina del debat a ‘El Hormiguero’. "Jo m'imagino quan aquest matí l'han despertat amb les dades d'audiència d'ahir i li han dit: mira, Pedro, no sé com dir-te això...", va ironitzar Rubén Amón. Al que Rosa Belmonte va afegir amb sorna: "T'ha guanyat Bertín!".
Per a Rubén Amón, el cop podia anar fins i tot més enllà dels números: creia que Pedro Sánchez podia sentir-se ferit "des del punt de vista de la vanitat". A més, va qualificar la trobada com a "un esdeveniment", ja que es tractava de la primera entrevista concedida pel president en més d'un any.
El tertulià d'‘El Hormiguero’ va ser contundent: "És una anomalia, té obligacions amb la premsa i no amb tota la premsa, no només amb la premsa que li balli l'aigua". Segons va afegir, el cap de l'Executiu va optar per "jugar a casa", en una "entrevista que va ser força digna, menys una qüestió", i fins i tot va arribar a interpretar-ho com a "contraprogramació a l'inici d'‘El Hormiguero’".
Juan del Val, per la seva banda, va intentar analitzar l'assumpte des de l'òptica de les audiències: "Massa tècnic com la competència, l'estricta competència". Va recordar, a més, que l'entrevista es va emetre a tres cadenes alhora: "Quan competeix una televisió amb una televisió és una cosa, quan sumes tres televisions evidentment estàs falsejant les dades".
El debat es va tancar amb una última fletxa de Rubén Amón, que no va dubtar a comparar el president amb líders populistes. "Quan ens escandalitza Trump, ens escandalitza perquè ataca la premsa, ataca els jutges i utilitza els bulos i les mentides com a estratègia informativa. Per què no he de fer un paral·lelisme?", va sentenciar.
Més notícies: