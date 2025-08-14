Maite Galdeano a 'Tardear' diu el que molts pensen a Kiko Jiménez després de la polèmica
Maite Galdeano ha donat les claus a 'Tardear' de la suposada infidelitat de Sofía Suescun a Kiko Jiménez
Sofía Suescun podria haver estat infidel a Kiko Jiménez amb l'influencer Juan Faro. Mentre les teories es multipliquen, 'Tardear' va aconseguir una connexió en directe amb Maite Galdeano, que no va dubtar a plantar-se davant les càmeres per defensar la seva filla amb ungles i dents.
"Som amics des de fa molts anys, veniu de molt lluny, alguna coseta t'aclariré, però no farem aquí l'entrevista del segle", va dir la protagonista del moment. A partir d'aquí, la seva resposta va ser taxativa: "Mai a la vida, la Sofía no tindria relació amb un altre home del qual no està enamorada. Mai a la vida, això és mentida, soc la seva mare i sé com es manifesta i els seus sentiments, l'he parida jo".
La navarresa assegura que tot és fruit d'una maniobra de Kiko Jiménez per protegir la seva imatge: "Això està molt clar des que el Cristian va dir que hi havia hagut infidelitats de la parella de la meva filla han vingut merdes. Han creat tot això que és mentida, és un circ. Ell l'ha convençuda i ella ha estat capaç de dir bé doncs per tapar-te et salvo i fins i tot diré que he estat amb aquest noi i conte contat".
Des del plató de 'Tardear', Verónica Dulanto va apuntar que existien proves d'aquesta presumpta infidelitat, però Maite Galdeano no es va moure ni un mil·límetre: "Hi haurà molta polèmica. Hi ha gent que s'ho creu, com les meves amigues de Pamplona que s'ho creuen, però jo no m'ho crec perquè conec molt la meva filla, que per això l'he parida, i aquesta persona que per aquesta persona estic lluny de casa meva i de la meva filla. És tot mentida, és una confabulació d'ell perquè ell quedi de víctima i que el de Cristian no agafi força".
El debat es va tensar encara més quan va sortir a la llum que la Sofía Suescun hauria admès mantenir una relació oberta amb Kiko Jiménez. La resposta de Maite Galdeano a 'Tardear' va ser clara: "Això és el que ell ens volia convèncer a tota la família que diguéssim perquè és l'última moda. Però a mi em sembla malament, el tresor que tenim les dones entre les cames no és per obsequiar-lo de franc com les postres".
D'aquesta manera, Gloria Camila va voler saber si la Sofía Suescun podria haver-se refugiat en Juan Faro per la seva complicada relació amb Kiko. Maite Galdeano va respondre amb dard inclòs: "Doncs com et va passar a tu, que vas veure una escapatòria i vas marxar amb Barranco. Vas marxar i vas dir per una altra, que vas fer molt bé, us està passant el mateix".
