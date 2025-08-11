Terelu Campos es trenca a plorar en directe a 'Fiesta' i revela el motiu emotiu
Terelu Campos no ha pogut reprimir les llàgrimes aquest dissabte a la seva secció a 'Fiesta'
Aquest dissabte, 'Fiesta' va deixar per al record una de les escenes més emotives. Terelu Campos, al capdavant de la seva secció "Aires de fiesta", es va veure sobrepassada per l'emoció quan, en ple homenatge a Rocío Dúrcal, va sonar "Amor eterno". La presentadora, incapaç de contenir les llàgrimes, va recordar en directe la seva mare, María Teresa Campos.
"Sabia que em passaria", va confessar amb la veu entretallada, abans d'explicar als seus companys i als espectadors el motiu de la seva reacció. "Aquesta cançó era molt important per a la meva mare, tant que fins i tot va ser la que vam triar per al seu funeral. És molt emocionant i molt dur per a mi escoltar aquesta cançó", va revelar Terelu Campos a 'Fiesta'.
Recordem que, aquest estiu, Terelu Campos comparteix les regnes de 'Fiesta' juntament amb César Muñoz i Àlex Blanquer, substituint Emma García i dedicant cada setmana un tribut a figures musicals. L'homenatge, inspirat en l'esperit de 'Qué tiempo tan feliç', va reunir Guillermo Martín i Mercedes Durán. Aquesta setmana, van interpretar un popurri que va començar amb "La gata bajo la lluvia" i va culminar amb el tema que va desfermar l'emoció de Terelu Campos.
Però la tarda no va quedar marcada només per les llàgrimes. Minuts després, Carmen Borrego va irrompre al plató de 'Fiesta' amb una sorpresa per a la seva germana. Eren unes fotografies fetes per ella mateixa a la platja, després que Terelu fos objecte de crítiques per la seva portada en banyador per a Lecturas.
"Aquí acabo de sortir de l'aigua, t'ho puc assegurar", va bromejar la presentadora en veure les imatges. César Muñoz no va dubtar a destacar que mostraven la seva companya "més natural que mai". A més, Marisa Martín Blázquez rematava amb un elogi: "Sou totes dues en el vostre millor moment, el pas per 'Supervivientes' t'ha anat molt bé".
En audiències, 'Fiesta' va caure aquest dissabte a un 8,1% de quota i 568.000 fidels. Tanmateix, amb aquest pobre resultat, va aconseguir ser el més vist del dia a Telecinco.
