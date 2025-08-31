Antena 3 pone fecha de estreno a 'Emparejados' de Joaquín Sánchez el día menos pensado

Antena 3 pone fecha de estreno a su segunda apuesta para el nuevo curso: 'Emparejados'. La cadena abrirá sus nuevos formatos de prime time con el lanzamiento de 'Juego de pelotas' con Juanra Bonet el próximo miércoles 3 de septiembre. Esa misma semana también llegará 'Emparejados' de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, que se emitirá el sábado a partir del 6 de septiembre.

Recordamos que 'Emparejados' es su talk show presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido que emitió tan solo una entrega hace un año. Aunque en un primer momento la cadena decidió no continuar con más programas, el buen recibimiento y los datos cosechados han hecho que el formato regrese con nuevos episodios para esta temporada.

El estreno no logró superar a la llegada de 'Gran Hermano', que anotó un 17,4% de cuota y 1.053.000 espectadores, pero sí logró imponerse a la programación cinematográfica de La 1. 'Emparejados' consiguió un destacado 14,1% de cuota y 847.000 seguidores, lo que permitió al espacio convencer a la audiencia y a la cadena. Además, la aparición de Joaquín Sánchez y Susana Saborido en 'El Hormiguero' alcanzó un magnífico 18,2% (2.119.000), reforzando así la imagen de la pareja al frente del programa.

| Atresmedia

En cuanto a los invitados confirmados para esta nueva etapa, destacan personalidades como Bertín Osborne, que acudirá acompañado por su hija Alejandra. Durante su participación, hablará de sentimientos y revelará si en alguna ocasión se ha sentido atraído por alguna amiga de su hija. También formarán parte del programa Carmen Morales junto a su hermana Shaila Dúrcal, los humoristas José Corbacho y Paz Padilla, la influencer Victoria Federica junto a su amiga Rochi Laffón, y el dúo Bibiana Fernández y Loles León.

Por el momento, no se ha dado información sobre posibles cambios en la mecánica del espacio. Sin embargo, se desconoce si 'Emparejados' mantendrá su estructura original o incorporará novedades en esta nueva temporada. Sin embargo, lo que sí se mantiene es el espíritu central del formato: todo seguirá ocurriendo "en pareja", tanto en las pruebas a las que se someterán los invitados como en el dating que protagonizará el público en plató.