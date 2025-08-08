Arturo Sancho mostra el seu inesperat canvi de look abans de gravar 'La Promesa'
Arturo Sancho ha revelat als seus seguidors el seu look just abans de tornar a gravar 'La Promesa'
Després d’unes merescudes vacances, Arturo Sancho ha tornat al rodatge de 'La Promesa'. L’actor, que dona vida a Manuel de Luján, va sorprendre els seus seguidors en mostrar un look completament renovat en un vídeo que va compartir a les seves xarxes socials.
Durant tres anys, els seguidors han vist el personatge amb un bigoti acuradament arreglat i la cara neta, reflex fidel de l’estil característic dels primers anys del segle XX. Tanmateix, aquesta vegada Arturo Sancho va aparèixer amb una barba abundant que li cobria tota la cara i un pentinat molt més relaxat. Una aparença molt diferent de l’habitual.
"Com podeu veure, és la primera vegada que no tinc bigoti en tres anys i ho havia de registrar", va revelar l’actor de 'La Promesa'. A més, també va mostrar la seva companya d’equip amb qui s’havia de sotmetre al canvi: "Aquí la senyoreta Patri em pelarà del tot i aquesta és la meva cara. Em posaran com en Manuel".
Amb bon humor, Arturo Sancho també va esmentar els cabells blancs que té i va presentar una altra especialista encarregada del seu bigoti: "Ella em farà el bigoti, fa tres anys que em fa el bigoti. I si a algú no li agrada el bigoti és culpa de la Miriam". Entre rialles, va afegir una referència curiosa per a qui recordi programes antics: "A veure quin és el després, per als que tingueu una edat, entendreu la referència: 'Lluvia de estrellas'".
L’actor va confessar que arribava gairebé directament del seu viatge i va demanar disculpes pel seu aspecte. "Perdoneu la cara de dormit, he dormit cinc hores perquè he vingut de vacances per continuar fent aquesta sèrie que tant ens agrada", va concloure.
Durant el mes de juliol, una vegada més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d’un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
