La promesa de Javier Ruiz en directe que afecta el futur de 'Mañaneros 360'
Javier Ruiz es pronuncia en directe sobre el futur de 'Mañaneros 360' en ple incendi
Javier Ruiz ha tornat a situar 'Mañaneros 360' al capdamunt de l'audiència de La 1 amb la seva cobertura dels incendis que assoten Espanya. Dijous passat, el programa va assolir un 15,4% de quota i va reunir 460.000 espectadors. Es tracta de la seva segona millor dada de l'any, amb la qual ha liderat la seva franja,com ja és habitual per a 'Mañaneros 360'.
En aquesta ocasió, l'espai matinal va posar el focus en els protagonistes que rarament ocupen els titulars: els bombers i agents forestals. Ángel Malanda, Cristóbal Lendínez i Jesús Molina van compartir amb Javier Ruiz i amb l'audiència els desafiaments que afronten en plena temporada d'incendis.Durant la tertúlia, no van dubtar a plantejar les seves demandes: millors condicions laborals, plans de prevenció més eficaços i l'eliminació de la privatització del servei.
El diàleg entre Javier Ruiz i els seus convidats no es va limitar a l'actualitat immediata a 'Mañaneros 360'. El periodista va voler analitzar la situació amb perspectiva i debatre sobre les mesures necessàries per evitar que el que ha passat aquest estiu es repeteixi. En un moment del debat, Ángel Malanda va llançar un comentari que va resumir la preocupació de tot el col·lectiu: "Avui us recordeu de nosaltres, però el mes que ve, quan això s'acabi, tornarem al mateix".
Conscient de la rellevància de donar visibilitat a aquests professionals, Javier Ruiz va respondre amb un compromís personal. "Ángel, si un segueix aquí, que això dels llocs de treball temporals és per a tothom, et dono la meva paraula d'honor que aquest hivern en parlarem",va dir el presentador de 'Mañaneros 360'. A més, va situar la conversa en un context més ampli: "El que estem parlant avui no és només la urgència de l'última hora, és el debat de fons dels serveis públics".
El presentador va subratllar la importància de mostrar al país la precarietat que viuen els bombers. "El que intentem ensenyar avui al país són les condicions de precarietat en què treballeu", va defensar. A més, va reafirmar el seu compromís: "Tens la meva paraula d'honor d'això".
