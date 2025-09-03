La confessió de Bahar que marca un abans i un després per sempre a 'Renéixer'
Bahar ha compartit la notícia més inesperada amb Evren a 'Renéixer', que ha reaccionat de la millor manera
En l'últim capítol de 'Renéixer', la Bahar va anar a l'hospital per sotmetre's a una ressonància de control que el Yildirim li havia recomanat després de l'accident. El que semblava una simple revisió va acabar convertint-se en una revelació inesperada: va descobrir que estava embarassada.
Amb els nervis a flor de pell, no va trigar a dirigir-se al despatx de l'Evren per compartir la notícia a 'Renéixer'. Sentia que ja no podia carregar sola amb aquell secret, menys encara ara que estaven organitzant el seu casament.
"Estic embarassada", li va confessar de manera directa. Al principi, l'Evren va pensar que havia sentit malament, però quan la Bahar li va mostrar els resultats, la incredulitat va donar pas a una enorme alegria. "Seré pare? No m'ho crec!", repetia una i una altra vegada, amb una felicitat desbordant a 'Renéixer' .
Tanmateix, la reacció de la Bahar va ser molt diferent, ja que la protagonista de 'Renéixer' es va mostrar inquieta i temorosa. Recordava amb claredat com havia deixat de banda les seves il·lusions i el seu futur quan va ser mare massa aviat. Tot i això, li feia por la idea de tornar a perdre la seva independència ara que tot just començava a recuperar la seva vida professional i personal.
L'Evren, en canvi, no podia pensar en res més que en el futur que els esperava junts. Emocionat, la va abraçar amb força i li va assegurar que aquesta vegada tot seria diferent. "És el nostre fill, Bahar. Serem pares", li va prometre amb una barreja de tendresa i esperança.
La notícia marca un gir en la història de 'Renéixer', en un moment en què semblava que la parella ho tenia tot a favor per començar una nova etapa. La gran incògnita ara és com afrontaran aquest canvi radical, com reaccionaran els fills de la Bahar i quin paper jugarà el Timur en el que està per venir.
En audiències, 'Renéixer' reina la nit de dimarts des d'Antena 3 liderant amb un 12% de quota i una mitjana de 836.000 espectadors. Més d'1,6 milions d'espectadors van connectar en algun moment amb la sèrie turca en prime time.
