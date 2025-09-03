La confesión de Bahar que marca un antes y un después para siempre en 'Renacer'

En el último capítulo de 'Renacer', Bahar acudió al hospital para someterse a una resonancia de control que Yildirim le había recomendado tras el accidente. Lo que parecía una simple revisión terminó convirtiéndose en una revelación inesperada: descubrió que estaba embarazada.

Con los nervios a flor de piel, no tardó en dirigirse al despacho de Evren para compartir la noticia en 'Renacer'. Sentía que ya no podía cargar sola con ese secreto, menos aún ahora que estaban organizando su boda.

"Estoy embarazada", le confesó de manera directa. Al principio, Evren pensó que había escuchado mal, pero cuando Bahar le mostró los resultados, la incredulidad dio paso a una enorme alegría. "¿Voy a ser padre? ¡No me lo creo!", repitió una y otra vez, con una felicidad desbordante en 'Renacer'.

| Atresmedia

Sin embargo, la reacción de Bahar fue muy distinta, ya que la protagonista de 'Renacer' se mostró inquieta y temerosa. Recordaba con claridad cómo había dejado de lado sus ilusiones y su futuro cuando fue madre demasiado pronto. Sin embargo, le aterraba la idea de volver a perder su independencia ahora que apenas empezaba a recuperar su vida profesional y personal.

Evren, en cambio, no podía pensar en otra cosa que en el porvenir que les esperaba juntos. Emocionado, la abrazó con fuerza y le aseguró que esta vez todo sería distinto. "Es nuestro hijo, Bahar. Vamos a ser padres", le prometió con una mezcla de ternura y esperanza.

La noticia marca un giro en la historia de 'Renacer', en un momento en que parecía que la pareja tenía todo a favor para comenzar una nueva etapa. La gran incógnita ahora es cómo afrontarán este cambio radical, cómo reaccionarán los hijos de Bahar y qué papel jugará Timur en lo que está por venir.

En audiencias, 'Renacer' reina la noche del martes desde Antena 3 liderando con un 12% de share y una media de 836.000 espectadores. Más de 1,6 millones de espectadores conectaron en algún momento con la serie turca en prime time.