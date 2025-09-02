'Bailant amb les estrelles' revela la seva nova temporada amb Anabel Pantoja com a fitxatge
Mediaset ha presentat la segona temporada de 'Bailando con las estrellas' al FesTVal de Vitòria
Telecinco ja es prepara per a la segona edició de 'Bailando con las Estrellas'. El proper dissabte 13 de setembre tornarà el talent show presentat per Jesús Vázquez i Valeria Mazza al prime time. En el marc del FesTVal de Vitòria, Mediaset ha presentat 'Bailando con las Estrellas' en un esdeveniment amb públic.
"Tenim al davant una edició meravellosa que comença dissabte 13 de setembre. Us estem esperant a l'altre costat perquè gaudiu dels meravellosos balls que està preparant la nostra coreògrafa. Ja estan assajant", començava Jaime Guerra, director de la divisió de continguts de Mediaset.
"És un programa en directe, de ball, amb coreografies tan complicades, amb professionals del ball, juntament amb concursants que no ho són, que s'hi juguen molt. Té un mèrit extraordinari. Creiem que 'Bailando con las Estrellas' és el nostre vaixell insígnia per a la tardor. Veurem unes escenografies extraordinàries. Hem donat un punt més a aquesta part, amb un equip de realització", afegia el directiu.
Per la seva banda, Alfredo Ereño, CEO de Bulldog TV, ha posat en valor el format: "És complicat, però es gaudeix molt, és com estar a Broadway, és un espectacle amb un ritme increïble. És un format de la BBC que ha tingut un èxit internacional durant 20 anys. Té una estructura molt tancada i la nostra serà semblant a la de l'any passat, amb 13 concursants enfrontant-se a un jurat professional".
D'aquesta manera, els concursants de 'Bailando con las Estrellas' són la vedet Bárbara Rey, la socialité Anabel Pantoja i el presentador Pepe Navarro. També diversos cantants relacionats, a més, amb 'Operación Triunfo', com Manu Tenorio, Jorge González o Nerea Rodríguez. A ells s'hi sumen els actors Blanca Romero, Nona Sobo ('Entrevías') o Iago García ('Acacias 38' i 'Amar en tiempos revueltos').
També formaran part del càsting Matías Roure, el cambrer argentí de 'First Dates' o la humorista Sara Escudero. Així com la influencer Tania Medina, coneguda pel seu pas per 'La isla de las tentaciones' i 'Supervivientes'. I, finalment, Aless Gibaja, influencer i rostre de realities com 'GH VIP'.
Jesús Vázquez i Valeria Mazza repeteixen com a presentadors de 'Bailando con las Estrellas'
Pel que fa a Jesús Vázquez, s'ha mostrat content amb l'elenc de concursants de 'Bailando con las estrellas': "M'he anat assabentant sobre el càsting mentre estava de vacances. He quedat molt tranquil perquè crec que teníem tots els ingredients que cal perquè funcioni. A mi m'encanta el directe, comença el programa i és el més meravellós que et pot passar, fer un espectacle en majúscules", deia Jesús Vázquez a la presentació.
"És un plaer tornar a ser aquí, repetir, perquè amb tants canvis no sabia si hi seríem nosaltres. Estàvem des de principi d'any a punt per sortir, però s'ha fet esperar. Tornem i tots els canvis amb què començarem el programa són fantàstics; i és un càsting meravellós, encara que no conec ningú", deia, per la seva banda, Valeria Mazza.
Una de les novetats al jurat és Inmaculada Casal: "Hi ha tres jurats que jutgen la part tècnica i nosaltres mirarem la telegenia, el que puguin transmetre. Hi posarem molt d'amor, afecte i cor perquè sigui un èxit. Que les famílies surtin els dissabtes, però que tornin aviat i es posin a veure 'Bailando con las estrellas'" inmaculada
"És un viatge i el més bonic és veure com van evolucionant i descobrint parts d'ells mateixos. Que no es preocupin per fer-ho perfecte perquè volem veure professionalitat, emoció i entrega. Volem veure gent que s'ho estan passant bé, s'ho passaran bé a casa i això és el que volem fer a televisió", afegia Pelayo Díaz.
