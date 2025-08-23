Es confirma el secret d'Isabel Serrano que dona un gir de 180° a 'La Promesa'
Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, guardava un secret que ningú no s'esperava a 'La Promesa'
La inesperada arribada de Cristòfol a 'La Promesa' ha revolucionat la rutina del palau. Al principi, l'Alonso tenia decidit que el Ricard ocuparia el càrrec de majordom després de la marxa d'en Ròmul, però tot va canviar gràcies a la intervenció de la Leocadia, personatge d'Isabel Serrano. La primera impressió que va deixar en Cristòfol Ballesteros, juntament amb la insistència de la senyora de Figueroa, va ser suficient perquè el marquès reconsiderés la seva decisió.
El comiat d'en Ròmul va deixar un buit al servei que calia cobrir de seguida a 'La Promesa'. El Ricard semblava el favorit indiscutible per assumir el lloc, però la Leocadia tenia un pla secret: presentar en Cristòfol Ballesteros. La reunió sol·licitada per la senyora de Figueroa, personatge d'Isabel Serrano, va sorprendre el marquès i la resta del personal, però la química entre tots dos va ser tan evident que la decisió final va canviar radicalment el panorama a 'La Promesa'
Des de la seva arribada, en Cristòfol ha marcat un abans i un després en el funcionament del servei,imposant el seu criteri i guanyant-se l'atenció de tothom. Tanmateix, la seva darrera aparició ha deixat el públic bocabadat. A mitjanit, mentre tot el palau dormia, va irrompre a l'habitació de la Leocadia.
Col·locant una mà sobre la seva boca per evitar que cridés, la va despertar. El desenllaç va ser inesperat: es van besar amb passió a 'La Promesa'. "Vaig pensar que mai vindries", va confessar la Leocadia, personatge d'Isabel Serrano.
En aquell moment, en Cristòfol va respondre: "No t'imagines com de dur se m'ha fet haver d'esperar tant per retrobar-me amb tu. Ha estat un suplici veure't cada dia i no poder tocar-te". La confirmació de la seva relació manté tothom en suspens i amb moltes preguntes a l'aire.
Durant el mes de juliol, una vegada més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
