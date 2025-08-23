Se confirma el secreto de Isabel Serrano que da un giro de 180º a 'La Promesa'

La inesperada llegada de Cristóbal a 'La Promesa' ha revolucionado la rutina del palacio. En un principio, Alonso tenía decidido que Ricardo ocuparía el cargo de mayordomo tras la marcha de Rómulo, pero todo cambió gracias a la intervención de Leocadia, personaje de Isabel Serrano. La primera impresión que dejó Cristóbal Ballesteros, junto a la insistencia de la señora de Figueroa, fue suficiente para que el marqués reconsiderara su decisión.

La despedida de Rómulo dejó un vacío en el servicio que había que cubrir de inmediato en 'La Promesa'. Ricardo parecía el favorito indiscutible para asumir el puesto, pero Leocadia tenía un plan secreto: presentar a Cristóbal Ballesteros. La reunión solicitada por la señora de Figueroa, personaje de Isabel Serrano, sorprendió al marqués y al resto del personal, pero la química entre ambos fue tan evidente que la decisión final cambió radicalmente el panorama en 'La Promesa'.

Desde su llegada, Cristóbal ha marcado un antes y un después en el funcionamiento del servicio,imponiendo su criterio y ganándose la atención de todos. Sin embargo, su última aparición ha dejado al público boquiabierto. A mitad de la noche, mientras todo el palacio dormía, irrumpió en la habitación de Leocadia.

| RTVE

Colocando una mano sobre su boca para evitar que gritara, la despertó. El desenlace fue inesperado: se besaron con pasión en 'La Promesa'. "Pensé que nunca ibas a venir", confesó Leocadia, personaje de Isabel Serrano.

En ese momento, Cristóbal respondió: "No te imaginas lo duro que se me ha hecho tener que esperar tanto para reunirme contigo. Ha sido un suplicio verte todos los días y no poder tocarte". La confirmación de su relación mantiene a todos en vilo y con muchas preguntas en el aire.

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.