Natalia Sánchez es pronuncia sobre el que ha passat a 'Sueños de Libertad' i el seu nou amor
Natalia Sánchez s'ha pronunciat sobre el nou amor de la Begoña, el seu personatge a 'Sueños de Libertad'
Begoña, el personatge de Natalia Sánchez a 'Sueños de llibertat', està vivint un dels seus moments més intensos. Després de la mort de Jesús (Alain Hernández) i de continuar avançant en la seva relació amb Andrés (Dani Tatay), un nou amor ha arribat a la seva vida. Amb l'arribada de Gabriel (Oriol Tarrassón), Begoña està tornant a sentir què és enamorar-se a 'Sueños de llibertat'.
D'aquest tema n'ha parlat Natalia Sánchez en una entrevista per a Bluper: "Era necessari per a Begoña donar-se una nova oportunitat en l'amor. La vida només s'acaba quan et mors. Mai és tard per lliurar-se a una altra il·lusió romàntica. El que li passa a ella és que fa molt de temps que viu situacions molt terribles. Quan sembla que tot serà lluminós amb Andrés, passa el de María".
"I ara apareix un home que l'aprecia, que la vol cuidar i que la fa riure. A més, és un idil·li net. Vull dir, Gabriel no és el seu cunyat, no és un home casat. No està mal vist que els vegin junts. Ja saps, més a l'Espanya de finals dels 50, la gent parla i especialment als pobles o ciutats petites", ha afegit.
"Que ella sentir que ningú jutjarà la seva relació, la impulsa. A més, Andrés ja li va dir que ella podia refer la seva vida amb qui volgués. Ara bé, s'ha vist que quan ella decideix fer-ho, a ell no li fa gràcia. Tot i que, bé, també té motius fonamentats, però el tema no va per aquí", ha explicat Natalia Sánchez sobre el seu personatge a 'Sueños de llibertat'.
Tanmateix, Gabriel (Oriol Tarrassón) amaga darrere d'aquest enamorament un pla: "No m'agrada gens que Begoña vagi a enamorar-se d'un tipus que no la vol. De moment, ell només veu interès en ella. Jesús l'estimava, de manera dolenta i tòxica, però tenia sentiments reals. Gabriel no i això és el que em sembla més fort".
"A mi, com a espectadora, em venen ganes de dir-li: 'Amiga, adona-te'n i fuig d'aquí'. Però, bé, soc conscient que està anant cap a la boca del llop", ha conclòs Natalia Sánchez sobre el que ha passat a 'Sueños de llibertat'.
Més notícies: