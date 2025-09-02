Cristina Saavedra abandona por sorpresa laSexta Noticias tras casi dos décadas

Cristina Saavedra ha decidido cerrar una etapa clave de su vida profesional en laSexta. Tras casi dos décadas en laSexta Noticias, abandona la cadena de Atresmedia, donde se había consolidado como uno de los rostros más reconocibles del panorama informativo en España.

Su salida, confirmada este mismo martes 2 de septiembre de mutuo acuerdo con la dirección, se produjo tras el arranque de la nueva temporada televisiva, iniciada el 1 de septiembre. Ese día, Miriam Saavedra ya no estuvo al frente de la edición de noche. Horas después, y con la decisión tomada, comunicó a sus compañeros de redacción que no volvería a ponerse frente a las cámaras, según ha publicado en exclusiva verTele.

Desde 2012 había presentado la edición de las 20h, que pasa ahora a manos en solitario de Rodrigo Blázquez. El periodista, que se sumó al informativo en septiembre de 2023, continuará en solitario con el doble rol de presentador y director. Lo hace ras su paso por programas como 'laSexta Columna', 'Más Vale Tarde' o 'laSexta Clave'.

| Atresmedia

Cristina Saavedra deja su puesto de forma inmediata y no regresará a conducir el informativo, aunque lo hace en un momento dulce. La edición de las 20h cerró la temporada con el mejor resultado en cinco años y como el informativo nocturno con mayor crecimiento en audiencia. A lo largo de su carrera, ha sido reconocida con galardones como la Antena de Oro en 2016 y ha desarrollado una intensa labor solidaria, vinculada a proyectos humanitarios en Costa de Marfil.

Más allá de lo profesional, su etapa en la cadena estuvo marcada por un periodo personal muy duro. En apenas unas semanas perdió a su abuela y a su hermana pequeña, y meses después también a su hermana mayor. Tras más de un año de ausencia, regresó en septiembre de 2022 con el respaldo por parte de sus compañeros y del público.

La marcha de Cristina Saavedra se suma a otras salidas recientes en el equipo histórico de laSexta. Hace unas semanas se conoció el fichaje de Cristina Villanueva por RTVE y ahora se ha confirmado que Ana Cuesta tomará su relevo en los fines de semana. Por lo tanto, de las cuatro periodistas que estrenaron laSexta Noticias en 2006, Helena Resano, Mamen Mendizábal, Cristina Villanueva y Cristina Saavedra, tan solo Helena Resano permanece, al frente de la edición de mediodía.