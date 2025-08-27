La decisión de Bahar que cae como jarro de agua fría sobre Evren en 'Renacer'

El último capítulo de 'Renacer' estuvo marcado por la fragilidad emocional de Bahar, quien continúa lidiando con las secuelas de su pasado. Una fuerte discusión con Timur la dejó profundamente alterada y sembró en ella dudas que terminaron por ensombrecer la romántica propuesta de Evren. Pese a aceptar, ahora tiene serias dudas sobre su futuro matrimonio con el médico.

Aunque él se arrodilló con toda la ilusión para pedirle matrimonio, Bahar no pudo responder con la certeza que esperaba. Después, buscó el apoyo de Çağla y, en una conversación sincera, dejó al descubierto su dolor: "Me casé sin llegar a conocerme a mí misma... siempre me amoldé a lo que Timur quería", confesó. También admitió que el simple hecho de ponerse el anillo la oprime, mientras que al quitárselo siente una extraña calma en 'Renacer'.

Su amiga intentó darle serenidad con un consejo directo: "No hay que correr, Bahar. Lo primero es que le expliques a Evren lo que sientes, sé clara con él". Sin embargo, Bahar no puede apartar la idea de que abrir su corazón podría significar destrozar al hombre que nunca la ha dejado sola durante todo este tiempo en 'Renacer'.

| Atresmedia

Esta revelación del episodio de 'Renacer' llegó rápidamente a Evren. Al acudir a la consulta de Tolga, quedó paralizado al escuchar sin proponérselo una llamada telefónica entre el médico y Çağla. En esta, ella desveló la verdad con resignación: "Yo ayudé a Evren con la organización de la pedida, creí que la haría feliz, pero la veo tan infeliz que está claro que no quiere casarse".

Esas palabras hicieron pedazos el sueño de Evren en 'Renacer'. La escena en la azotea, que él consideraba uno de los momentos más importantes de su vida, perdió todo su sentido al descubrir que para Bahar realmente significaba una carga. En un instante, su esperanza de compartir un futuro juntos se transformó en incertidumbre y dolor.

En audiencias, este martes 26 de agosto, la serie turca 'Renacer' ha gobernado la noche con un 10,8% y 743.000 fieles en Antena 3.