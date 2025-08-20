Audiències: 'Renéixer' lidera davant la baixada de 'Dog House' i 'Assassina a sou'

'Dog House' baixa, perd el lideratge i anota mínim en audiències a La 1 amb un 8,5% i 595.000 teleespectadors. La sèrie turca 'Renacer' governa la nit amb un 11,5% i 769.000 fidels a Antena 3. La segona setmana de la sèrie 'Asesina a sueldo' es manté com a última opció de les generalistes amb un 5,5% i 313.000 seguidors a Telecinco.

Per la seva banda, 'Código 10' es manté amb reposicions a un bon 5,8% i 327.000 teleespectadors a Cuatro. 'El Taquillazo: Torrente 3' aconsegueix un 5,7% i 354.000. Finalment, 'El conde de Montecristo' s'acomiada de La 2 amb un estupend 5,4% i 458.000.

'First Dates' baixa en audiències des de Telecinco a un 9,1% i 802.000. Les reposicions de 'El Hormiguero' lideren amb un 9,8% i 879.000 espectadors des d'Antena 3. També es manté 'Viaje al centro de la tele', que marca un 7,7% i 710.000 en el seu primer programa, pujant a un 9,4% i 842.000 en el segon. Per la seva banda, 'Viajeros Cuatro' es conforma amb un 5,4% i 492.000.

'Pasapalabra' arrasa a la tarda contra 'Agárrate al sillón'

| Mediaset, Atresmedia

'Malas Lenguas' puja a màxim a la sobretaula de La 1 amb un 9% i 705.000, mentre el segon tram baixa a un 6% i 705.000 i a La 2 signa un 3,8% i 244.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera en audiències amb un 10,3% i 704.000 espectadors: lidera entre les dones amb un 12,6%. 'El Diario de Jorge' es manté en un 8,2% i 529.000 espectadors, comença en un 6,7% per acabar per sobre del 10%, mentre 'Tardear' es conforma amb un 7,8% i 592.000 seguidors.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 14,1% i 1.133.000 teleespectadors des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un estupend 13% i 873.000 des de La 1. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté en audiències amb un 10,4% de share i 742.000 espectadors.

'Agárrate al sillón' baixa també a un 8,1% i 573.000 seguidors a Telecinco. Per la seva banda, 'Pasapalabra' arrasa en audiències amb un gran 19,6% i 1.368.000 fidels. A més, 'Aquí la Tierra' es conforma amb un 7,1% i 514.000 espectadors.

| RTVE

'La Hora de La 1' segueix líder amb un gran 19,1% i 341.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 12,4% i 367.000. 'La Mirada Crítica' (9,9% i 190.000), tot i que puja a un 16% en target comercial, es manté fluix en audiències, igual que 'Vamos a ver' (9,8% i 265.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' segueix correcte en audiències amb un 11,9% i 287.000, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,3% i 1.560.000 fidels des d'Antena 3.

Antena 3 lidera el dimarts en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimarts 19 d'agost amb un 13,1% de share. La 1 aconsegueix la segona posició amb un estupend 10,1%, mentre Telecinco es queda en un 7,7% com a tercera. laSexta amb un 5,4% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 4,9%.

Aquest dimarts, el 48% de la població, el que suposa 22,7 milions de persones, connecta en algun moment amb alguna cadena. La mitjana de consum per espectador ha estat de 2,2 hores.