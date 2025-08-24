La proposta d'Arturo Sancho que dona un gir de 180° al seu futur a 'La Promesa'
Manuel, personatge d'Arturo Sancho a 'La Promesa', fa un pas definitiu i demana disculpes a l'Alonso
Manuel, personatge d'Arturo Sancho, fa un pas definitiu i demana disculpes a Alonso. Aquest dilluns 25 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Petra va salvar la Pía quan Cristóbal la va descobrir tafanejant al seu despatx, però la donzella no es va lliurar de donar explicacions. Alonso no va buscar explicacions a Catalina, però sí que va intentar fer-la entrar en raó: no podia canviar el món d'un dia per l'altre. Vera i Teresa es van colar a la biblioteca amb la intenció de trucar per telèfon a la duquessa de Carril.
L'únic objectiu d'en Curro sempre havia estat que es fes justícia per la mort de la seva germana, però va aprendre que, arran d'això, havia d'assumir una càrrega molt pesada. Cristóbal va organitzar unes trobades molt estranyes amb l'Ángela, que van aixecar sospites de diverses persones. El que ningú no esperava era el gran secret que amagava juntament amb la Leocadia: el nou majordom i la senyora de Figueroa eren amants.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dilluns de 'La Promesa'?
En el nou capítol de 'La Promesa', la Leocadia i en Cristóbal comparteixen un moment íntim a la que va ser l'habitació de la marquesa. Manuel, personatge d'Arturo Sancho, fa un pas definitiu i demana disculpes a Alonso després de la seva discussió i també decideix refermar amb en Toño la seva amistat. Per la seva banda, la Catalina demana perdó a la Martina mentre l'Ángela i en Curro somien amb un futur junts a Zuric.
D'altra banda, en Cristóbal descobreix la relació entre la Pía i en Ricardo i, després de retreure a part del servei que l'hi ocultessin i li mentissin, amenaça en Ricardo. La Vera, resignada, renuncia a contactar amb el seu germà. Mentrestant, l'Enora descobreix que la Simona és la mare d'en Toño i li exigeix explicacions. Per la seva banda, la Leocadia canvia les regles en la negociació amb en Manuel fent-li una proposta que deixa completament descol·locat el jove hereu.
Més notícies: