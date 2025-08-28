Audiències: '¿Alguna cosa a declarar?' baixa davant el lideratge d''El peliculón'
'Agafa't a la butaca' continua fluix en audiències davant de 'Pasapalabra' a la tarda
'Alguna cosa a declarar?' baixa en audiències quatre dècimes fins a un escuet 7,9% i 411.000 espectadors a La 1. El lideratge per a la nit és per a 'El Peliculón: El juego de las llaves' a Antena 3 amb un correcte 10,7% i 615.000 fidels. A Telecinco, 'Cine 5 estrellas: El último objetivo' és la segona opció de la seva franja amb un fluix 9,2% i 506.000 seguidors.
'Viajeros Cuatro' continua sense destacar amb un just 5% i 326.000. Finalment, la quarta setmana de la sèrie turca 'Imperio' punxa amb un 2,4% i només 128.000 espectadors a laSexta.
'First Dates' lidera la seva franja amb pujada amb un 11,4% i 1.032.000 seguidors des de Telecinco. La reposició de 'El Hormiguero' es queda a prop amb un 9,8% i 907.000. Per la seva banda, 'Viaje al centro de la tele' no destaca en audiències a La 1 amb un 8,1% i 756.000 i un 9,5% i 806.000 televidents en la seva segona entrega. Les reposicions de 'Viajeros Cuatro' es mantenen en un 5,2% i una mitjana de 480.000 espectadors.
'Mañaneros 360' lidera des de La 1
'Malas Lenguas' es manté en audiències a la sobretaula de La 1 amb un 9,2% i 769.000, mentre el segon tram puja a un 8,6% i 562.000 i a La 2 signa un 3,8% i 247.000. 'Y ahora Sonsoles' baixa a la tarda a un escuet 9,4% i 670.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' es manté amb Cristina Lasvignes amb un 8,5% i 566.000 seguidors, mentre 'Tardear' aconsegueix màxim mensual amb un 9,6% i 764.000 espectadors: acaba superant l'11%. La Vuelta destaca amb un 6,5% i 494.000 a la tarda de La 2.
A la sobretaula, 'Sueños de libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,4% i 1.149.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera amb un fantàstic 14,2% i 980.000. Just abans, 'Valle Salvaje' lidera amb un 11,4% i 848.000 fidels des de La 1.
'Agárrate al sillón' baixa en audiències a un 7,9% de quota i 588.000 telespectadors. 'Pasapalabra' continua líder sense rival aconseguint un estratosfèric 20,9% juntament amb 1.525.000 a Antena 3. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' es manté en un 9,2% i 692.000.
'La Hora de La 1' lidera en audiències amb un gran 16,6% i 268.000, davant l'estupend 'Mañaneros 360' amb un 14,4% i 443.000. 'Aruser@s' puja dia rere dia i colidera la seva franja des de laSexta amb un 15,4% i 318.000. 'La Mirada Crítica' (11,3% i 222.000) baixa en audiències a Telecinco, igual que 'Vamos a ver' (10,6% i 298.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' cau a un 9,4% i 233.000, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 21% de quota i 1.452.000 a Antena 3.
Antena 3 és líder del dimecres en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimecres 27 d'agost amb un estupend 12,7%. La 1 amb un 10,7% és segona opció per sobre de Telecinco, que marca un 9,2%. Per la seva banda, laSexta amb un 5,7% supera Cuatro, que tanca la llista amb un 4,5%.
Aquest dimecres, més de 23 milions d'espectadors van veure la televisió, cosa que suposa més del 49% del total de la població. El consum va obtenir una mitjana per espectador de més de 2,2 hores.
