Maite Galdeano en 'Tardear' dice lo que muchos piensan a Kiko Jiménez tras la polémica

Sofía Suescun podría haber sido infiel a Kiko Jiménez con el influencer Juan Faro. Mientras las teorías se multiplican, 'Tardear' logró una conexión en directo con Maite Galdeano, que no dudó en plantarse ante las cámaras para defender a su hija con uñas y dientes.

"Somos amigos desde hace muchos años, venís desde muy lejos, alguna cosita te voy a aclarar, pero no vamos a hacer aquí la entrevista del siglo", dijo la protagonista del momento. A partir de ahí, su respuesta fue tajante: "Jamás en la vida, Sofía no tendría relación con otro hombre del que no está enamorado. Jamás en la vida, eso es mentira, soy su madre y sé como se manifiesta y sus sentimientos, la he parido yo".

La navarra asegura que todo es fruto de una maniobra de Kiko Jiménez para proteger su imagen: "Esto está muy claro desde que Cristian dijo que había habido infidelidades de la pareja de mi hija han venido cacas. Han creado todo esto que es mentira, es un circo. Él la ha convencido y ella ha sido capaz de decir bueno pues por taparte te salvo y voy a decir incluso que he estado con este chico y colorín colorado".

| Telecinco

Desde el plató de 'Tardear', Verónica Dulanto apuntó que existían pruebas de esa presunta infidelidad, pero Maite Galdeano no se movió un milímetro: "Va a haber mucha polémica. Hay gente que se lo cree, como mis amigas de Pamplona que se lo creen, pero yo no me lo creo porque conozco mucho a mi hija, que para eso la he parido, y a esta persona que por esta persona estoy lejos de mi casa y de mi hija. Es todo mentira, es confabulación de él para que él quede de víctima y que lo de Cristian no coja fuerza".

El debate se tensó aún más cuando salió a la luz que Sofía Suescun habría admitido mantener una relación abierta con Kiko Jiménez. La respuesta de Maite Galdeano en 'Tardear' fue clara: "Eso es lo que él nos quería convencer a toda la familia que dijésemos porque es la última moda. Pero a mí me parece mal, el tesoro que tenemos las mujeres entre las piernas no es para obsequiarlo a lo gratis como un postre".

De este modo, Gloria Camila quiso saber si Sofía Suescun podría haberse refugiado en Juan Faro por su complicada relación con Kiko. Maite Galdeano respondió con dardo incluido: "Pues como te pasó a ti, que viste escapatoria y te fuiste con Barranco. Te piraste y dijiste para otra, que hiciste muy bien, os está pasando lo mismo".