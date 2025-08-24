La sentència de Marco Pernas després de rebre amenaces clares a 'Valle Salvaje'
Rafael, personatge de Marco Pernas, diu al seu germà que si ell se'n va de 'Valle Salvaje' en el fons guarda justícia
Rafael, personatge de Marco Pernas, diu al seu germà que si ell se'n va de 'Valle Salvaje' en el fons guarda justícia. Aquest dilluns 25 d'agost, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Victoria va intentar refer-se per fer front a la greu crisi que s'acostava al vall i va decidir recolzar-se en Úrsula. De fet, la duquessa va donar a la seva neboda on més li feia mal per motivar-la en la seva missió. El seu objectiu va ser clar: quedar-se al vall i convertir-se en part dels Gálvez de Aguirre, però va haver de pagar un preu molt alt...
Martín, Francisco i Pepa van anar junts a la fira, però aquella "cita a tres" va provocar un cisma entre els amics. Mentrestant, Bernardo va informar el duc de la seva marxa, no sense abans llançar-li una greu amenaça.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje',Mercedes, trencada de dolor per la marxa de Bernardo, es recolza en Matilde. Leonardo deixa clar a Irene que no sap què busca Bàrbara, però que si el seu rebuig és definitiu no podrà continuar a 'Valle Salvaje' gaire temps. D'altra banda, Martín adverteix Isabel que és el servidor més respectuós, però assegura que els seus comportaments deixen molt a desitjar i posa en qüestió la seva continuïtat.
A la Casa Gran, l'Ana descobreix el pla d'una Úrsula disposada a tot per sortir-se'n amb la seva, com també ho està en Julio. El Gálvez de Aguirre es cita amb l'Adriana i en Rafael, disposat a acabar amb tot. Tanmateix, en Rafael diu al seu germà que si ell se'n va de 'Valle Salvaje' en el fons guarda certa justícia.
Més notícies: