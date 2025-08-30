Natalia Sánchez se pronuncia sobre lo ocurrido en 'Sueños de Libertad' y su nuevo amor

Begoña, el personaje de Natalia Sánchez en 'Sueños de Libertad', está viviendo uno de sus momentos más intensos. Tras la muerte de Jesús (Alain Hernández) y seguir avanzando en su relación con Andrés (Dani Tatay), un nuevo amor ha llegado a su vida. Con la llegada de Gabriel (Oriol Tarrasón), Begoña está volviendo a sentir lo que era enamorarse en 'Sueños de Libertad'.

De este asunto ha hablado Natalia Sánchez en una entrevista para Bluper: "Era necesario para Begoña que se diera una nueva oportunidad en el amor. La vida solo acaba cuando te mueres. Nunca es tarde para entregarse a otra ilusión romántica. Lo que le pasa a ella es que lleva mucho tiempo viviendo situaciones muy terribles. Cuando parece que todo va a ser luminoso con Andrés, pasa lo de María".

"Y ahora aparece un hombre que la aprecia, que la quiere cuidar y que le hace reír. Además, es un idilio limpio. Quiero decir, Gabriel no es su cuñado, no es un hombre casado. No está mal visto que los vean juntos. Ya sabes, más en la España de finales de los 50, la gente habla y especialmente en los pueblos o ciudades pequeñas", ha añadido.

| Atresmedia, tveo.es

"Que ella sienta que nadie va a juzgar su relación, la impulsa. Además, Andrés ya le dijo que ella podía rehacer su vida con quien quisiera. Ahora bien, se ha visto que cuando ella decide hacerlo, a él no le hace gracia. Aunque, bueno, también tiene motivos fundamentados, pero el tema no va por ahí", ha explicado Natalia Sánchez sobre su personaje en 'Sueños de Libertad'.

Sin embargo, Gabriel (Oriol Tarrasón) oculta detrás de este enamoramiento un plan: "No me gusta nada que Begoña vaya a enamorarse de un tipo que no la quiere. Por el momento, él sólo ve interés en ella. Jesús la amaba, de manera mala y tóxica, pero tenía sentimientos reales. Gabriel no y eso es lo que me parece más fuerte".

"A mí, como espectadora, me dan ganas de decirle: 'Amiga, date cuenta y sal corriendo de ahí'. Pero, bueno, soy consciente de que está yendo hacia la boca del lobo", ha concluido Natalia Sánchez sobre lo ocurrido en 'Sueños de Libertad'.