La nueva vida de Seyran que marca un antes y un después a 'Una nueva vida'

Antena 3 emite este domingo 24 de agosto, a las 22h, un nuevo capítulo de 'Una nueva vida'. Esta superproducción es ganadora de 14 premios internacionales y ha conquistado a la audiencia en a más de 120 países. 'Una nueva vida', que está disponible por adelantado en atresplayer, ya culminó en Turquía con el final de su tercera temporada.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Ferit intentó frenar a Seyran para que volviera a casa. Sin embargo, ella había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás porque necesitaba construir su propio futuro alejada de él. Además, contó con la ayuda de dos compañeras de la universidad que la acogieron en su casa.

Esme estaba harta de los malos tratos que había sufrido por parte de Kazim y le echó en cara el dolor que habían tenido que soportar ella y sus hijas durante tantos años. Seyran no comprendió cómo su hermana se había casado con Kaya y que su única aspiración fuera vivir en la mansión de los Korhan. Ferit continuó obsesionado con recuperar a Seyran porque estaba convencido de que seguía enamorada, pero ella aseguró que tanto daño y mentiras habían acabado con el amor tan puro que sentía.

| Atresmedia

En audiencias, 'Una nueva vida' ha estado el top de ficción de esta temporada. Ha sido la serie internacional más vista de la noche con una media de más de un millón de seguidores de media, junto a 2,6 millones de espectadores únicos y un 10,9% de cuota de pantalla.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida'?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida', Nükhet amenaza con casarse como venganza contra su hijo por casarse con Suna. Seyran está muy emocionada porque va a dar sus primeras clases para ganar su propio dinero. Ferit quiere trabajar en la empresa de su abuelo y lleva algunos diseños para que los valoren.

Pelin se muda a la mansión, ya que Halis quiere tener a su futuro nieto cerca. Gülgün pide el divorcio, pero Halis se niega en rotundo, así que esta hace las maletas y se va. De camino al hotel, Orhan ordena que la dejen tirada en mitad de la carretera.

Gülgün está desesperada y no sabe a quién acudir, por lo que llama a Seyran, que la acoge en su casa. Ferit descubre que su madre está con Seyran y va a recogerla. Cuando llega, la pareja tiene un nuevo encuentro que acaba con ambos muy tristes y afectados.