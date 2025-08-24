La propuesta de Arturo Sancho que da un giro de 180º a su futuro en 'La Promesa'

Manuel, personaje de Arturo Sancho, da un paso definitivo y se disculpa con Alonso. Este lunes 25 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Petra salvó a Pía cuando Cristóbal la descubrió fisgoneando en su despacho, pero la doncella no se libró de dar explicaciones. Alonso no buscó explicaciones de Catalina, pero sí intentó hacerla entrar en razón: no podía cambiar el mundo de la noche a la mañana. Vera y Teresa se colaron en la biblioteca con la intención de llamar por teléfono a la duquesa de Carril.

El único objetivo de Curro siempre había sido que se hiciera justicia por la muerte de su hermana, pero aprendió que, a raíz de eso, debía asumir una carga muy pesada. Cristóbal organizó unos encuentros muy extraños con Ángela, que levantaron las sospechas de varias personas. Lo que nadie esperaba era el gran secreto que ocultaba junto a Leocadia: el nuevo mayordomo y la señora de Figueroa eran amantes.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Leocadia y Cristóbal comparten un momento íntimo en la que fue la habitación de la marquesa. Manuel, personaje de Arturo Sancho, da un paso definitivo y se disculpa con Alonso tras su discusión y también decide reafirmar con Toño su amistad. Por su parte, Catalina pide perdón a Martina mientras Ángela y Curro sueñan con un futuro juntos en Zúrich.

Por otor lado, Cristóbal descubre la relación entre Pía y Ricardo y, tras reprocharle a parte del servicio que se lo ocultaran y le mintieran, amenaza a Ricardo. Vera, resignada, renuncia a contactar con su hermano. Mientras, Enora descubre que Simona es la madre de Toño y le exige explicaciones. Por su parte, Leocadia cambia las reglas en la negociación con Manuel haciéndole una propuesta que deja completamente descolocado al joven heredero.