RTVE posa data a La 2 Catalunya (2Cat), més tard del que s'esperava
RTVE Catalunya prepara el retorn dels seus programes diaris, abans del llançament del nou canal
La 2 Catalunya (2Cat) es farà esperar una mica més. Coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, RTVE Catalunya comença nova temporada el dijous 11 de setembre amb la continuïtat dels seus programes diaris. A més, anuncia l’estrena oficial de La 2 Catalunya (2Cat) per al proper 13 d’octubre.
D’aquesta manera, al matí, ‘Cafè d’idees’, amb Gemma Nierga, inicia la seva sisena temporada consolidat com l’espai de referència informativa i d’anàlisi. A la tarda, torna ‘L’Altaveu’, amb Danae Boronat, un magazín viu i participatiu que dona veu a l’actualitat social i cultural del país. La programació es tanca amb una reflexió de l’actualitat del dia de la mà de Rubén Urdiales, a ‘El vespre’.
El cap de setmana també recupera la seva cita amb la cultura i la divulgació. Tornen ‘Punts de vista’, el programa cultural de Tània Sarrias; les entrevistes en profunditat de ‘Noms propis’ i la proximitat de ‘De carrer’.
A més, RTVE Catalunya es prepara per a una data històrica. El 13 d’octubre arrenca oficialment La 2 Catalunya (2Cat), amb una programació que recull el llegat de més de 60 anys d’història de RTVE a Catalunya. Ho projecta cap al futur amb una televisió moderna, atractiva i en directe.
La nova oferta televisiva apostarà per franges en viu cada matí i cada tarda, així com l’arribada de nous formats que seran l’espill d’una Catalunya plural i diversa, reforçant el compromís de RTVE amb la cultura, la llengua i la ciutadania.
Tot i que encara no està confirmat, una de les grans apostes serà ‘El segon cafè’, presentat per Cristina Villanueva després de ‘Cafè d’idees’. A més, es donarà pes als esports amb una tertúlia diària que acompanyarà l’informatiu. Així mateix, 2Cat també apostarà per la cuina amb ‘Cuina Brutal’, un nou format presentat pel xef Bosquet, segons hem conegut en exclusiva a TVeo.
Per al prime time també hi haurà un programa d’entrevistes amb Jordi Basté i un espai propi per a les ‘Mamarazzis’, Laura Fa i Lorena Vázquez. 2Cat també comptarà amb un programa d’entrevistes per mercats protagonitzat per actors o un programa en què els protagonistes seran avis i nets.
