RTVE pone fecha a La 2 Catalunya (2Cat), más tarde de lo esperado

La 2 Catalunya (2Cat) se hará esperar un poco más. Coincidiendo con la Diada Nacional de Catalunya, RTVE Catalunya empieza nueva temporada el jueves 11 de septiembre con la continuidad de sus programas diarias. Además, anuncia el estreno oficial de La 2 Catalunya (2Cat) para el próximo 13 de octubre.

De este modo, por la mañana, 'Cafè d'idees', con Gemma Nierga, inicia su sexta temporada consolidado como el espacio de referencia informativa y de análisis. Por la tarde, vuelve 'L'Altaveu', con Danae Boronat, un magacín vivo y participativo que da voz a la actualidad social y cultural del país. La programación se cierra con una reflexión de la actualidad del día de la mano de Rubén Urdiales, en 'El vespre'.

El fin de semana también recupera su cita con la cultura y la divulgación. Regresan 'Punts de vista', el programa cultural de Tània Sarrias; las entrevistas en profundidad de 'Noms propis' y la proximidad de 'De carrer'.

| RTVE

Además, RTVE Catalunya se prepara para una fecha histórica. El 13 de octubre arranca oficialmente La 2 Catalunya (2Cat), con una programación que recoge el legado de más de 60 años de historia de RTVE en Catalunya. Lo proyecta hacia el futuro con una televisión moderna, atractiva y en directo.

La nueva oferta televisiva apostará por franjas en vivo cada mañana y cada tarde. Así como la llegada de nuevos formatos que serán el espejo de una Catalunya plural y diversa, reforzando el compromiso de RTVE con la cultura, la lengua y la ciudadanía.

Pese aún no estar confirmado, una de las grandes apuestas será 'El segon cafè', presentado por Cristina Villanueva tras 'Cafè d'idees'. Además, se dará peso a los deportes con una tertulia diaria que acompañará a l'informatiu. Asimismo, 2Cat también apostará por la cocina con 'Cuina Brutal', un nuevo formato presentado por el Chef Bosquet, según hemos conocido en exclusiva en TVeo.

Para el prime time también habrá un programa de entrevistas con Jordi Basté y un espacio propio para las 'Mamarazzis', Laura Fa y Lorena Vázquez. 2Cat también contará con un programa de entrevistas por mercados protagonizado por actores o un programa en el que los protagonistas serán abuelos y nietos.