La sentencia de Marco Pernas tras recibir claras amenazas en 'Valle Salvaje'

Rafael, personaje de Marco Pernas, dice a su hermano que si él se marcha de 'Valle Salvaje' en el fondo guarda justicia. Este lunes 25 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Victoria intentó recomponerse para hacer frente a la grave crisis que se avecinaba en el valle y decidió apoyarse en Úrsula. De hecho, la duquesa dio a su sobrina donde más le dolía para motivarla en su misión. Su objetivo fue claro: quedarse en el valle y convertirse en parte de los Gálvez de Aguirre, pero tuvo que pagar un precio muy alto...

Martín, Francisco y Pepa fueron juntos a la feria, pero esa "cita a tres" provocó un cisma entre los amigos. Mientras tanto, Bernardo informó al duque de su marcha, no sin antes lanzarle una grave amenaza.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje',Mercedes, rota de dolor por la marcha de Bernardo, se apoya en Matilde. Leonardo le deja claro a Irene que no sabe lo que busca Bárbara, pero que si su rechazo es definitivo no va a poder seguir en 'Valle Salvaje' mucho tiempo. Por otro lado, Martín advierte a Isabel que es el servidor más respetuoso, pero asegura que sus comportamientos dejan mucho que desear y pone en cuestión su continuidad.

En la Casa Grande, Ana descubre el plan de una Úrsula dispuesta a todo por salirse con la suya, como también lo está Julio. El Gálvez de Aguirre se cita con Adriana y Rafael, dispuesto a acabar con todo. Sin embargo, Rafael le dice a su hermano que si él se marcha de 'Valle Salvaje' en el fondo guarda cierta justicia.