Surt a la llum el veto que ha imposat Rocío Flores per asseure's a 'De Viernes'
Rocío Flores ha vetat una de les col·laboradores davant la seva entrevista al plató de 'De Viernes'
Rocío Flores tornava a la primera línia televisiva divendres passat, 5 de setembre, a 'De Viernes'. Després de diversos anys en silenci, la neta de Rocío Jurado reapareixia en una entrevista gravada, però ara protagonitzarà el directe aquesta setmana.
En aquella conversa amb Santi Acosta, Rocío Flores va parlar de la seva infància amb Rocío Carrasco. Reconeixia que gairebé no tenia records positius: "Probablement guardi bons records, però el meu cervell els té bloquejats. No sóc capaç de recordar. No en tinc... és supertrist, però és la veritat".
En aquell moment, Terelu Campos no es va mossegar la llengua i va deslegitimar el relat de la jove: "Jo vaig conèixer una nena que era feliç. A qui he vist feliç amb la seva mare separada des de feia anys i jo aquesta dona no la conec. No he creuat dues paraules amb aquesta dona".
Defensant la seva amiga, Terelu Campos va recordar a 'De Viernes': "No jutjo les mares. No ho he fet mai a la vida, no tinc aquesta autoritat per jutjar una mare, a no ser que hagi comès un delicte i ho hàgim vist públicament. No jutjo mai un pare ni una mare. Cadascú sap com s'ha comportat, com sent i com ho sento. Em reitero que coneixia una nena feliç amb la nova vida de la seva mare i això ho he viscut jo".
A més, Terelu Campos va qüestionar també el suport incondicional de Rocío Flores al seu pare: "Em sorprèn que digui, de la seva boca, que no li agradaria tenir el seu pare com a enemic... No sé què vol dir. M'agradaria que el proper divendres ens ho digués exactament. Quan un té fills és d'una parella, no és d'un sol. Jo tinc una filla i no és meva, és del seu pare i meva, dels dos".
La tensió va ser evident en el debat, on Terelu Campos va arribar a qualificar de "hipòcrites" diversos col·laboradors per protegir Rocío Flores sense les exigències que apliquen a altres convidats. El xoc obria la possibilitat d'una cara a cara al plató de 'De Viernes' entre ambdues dones, una cosa que hauria generat una gran expectació en la propera entrega del programa.
Tanmateix, aquest enfrontament no tindrà lloc. Segons va avançar Marta Riesco dilluns 8 de setembre a 'No somos nadie' de Ten, la presència de la col·laboradora ha quedat descartada: "Terelu Campos, segons la meva font, el proper divendres veurà l'entrevista de Rocío Flores des d'una pantalla, però no al seu costat". I ho explicava sense embuts: "Terelu ha estat vetada per Rocío Flores".
