Santi Acosta ('El preu de...'): 'Em desperto preocupat per l'audiència'
Entrevista a Santi Acosta, que estrena 'El preu de...' aquest dilluns 8 de setembre a Telecinco
Santi Acosta es duplica en el prime time de Telecinco com a presentador de 'El preu de...'. El format, que combina gèneres com el documental, l'entrevista i el debat en plató, té com a objectiu aportar noves informacions exclusives i analitzar notícies de gran impacte per a la societat. Donarà veu als seus protagonistes per oferir testimonis inèdits i documents i imatges mai vistes abans, com amb Carolina Perles en la seva estrena.
En una entrevista en què ha participat TVeo, Santi Acosta ha confessat els secrets de 'El preu de...'. El presentador parla d'audiències i també del retorn de Lydia Lozano a Telecinco.
Com heu aconseguit l'entrevista amb Carolina Perles per a 'El preu de...'?
A través de Ketty Garat, que feia quatre anys que parlava amb Carolina, perquè la manera més eficaç de treballar és contractar gent que és millor que tu. Això és el que hem fet a 'El preu de...'. Tenim grans periodistes d'investigació com Javier Chicote, Manuel Cerdán... Cal treballar amb la gent que en sap, i són tots la bomba.
Ets productor executiu de 'El preu de...', a més de presentador. La idea parteix de tu i la proposes a la cadena?
Sí, a Telecinco li va agradar i, de moment, són quatre entregues, tot i que la cadena vol que ens mantinguem en el temps, però això porta molta feina. Només aquest programa han estat dos mesos de feina i hem anat molt de pressa, massa de pressa. Els dos primers són de la corrupció, però estem treballant a 'El preu de l'avarícia'.
L'entrevista a Carolina Perles la dividireu en dos programes?
No m'hi cap en una hora. Hi ha tantes coses en aquesta entrevista... Cada vegada que obre la boca és per explicar alguna cosa que no t'imagines. Tu creus que els ministres d'un Govern tenen uns valors, i després et trobes que se'n van de festa amb prostitutes i que les col·loquen en empreses públiques, que cobren comissions i suborns...
No tens por de represàlies?
Ella ha passat molta por. Porta des de 2019 passant por. Quan el germà de Koldo diu 'nosaltres quan algú ens molesta fem que acabi desapareixent'... Qui passa pel costat sempre passa por. Primer ho explica a les veïnes, entre les quals hi ha ministres, i després ho diu a Adriana Lastra i a la directora de comunicació del PSOE. Si un redactor teu t'explica que ha fet el que feia Ábalos... hi és dos dies? A Ábalos el cessen nou mesos després. Nosaltres ens hem recolzat sempre en la investigació i la UCO parla de finançament de partit.
Arribareu a tenir Carolina Perles al plató? T'agradaria que tingués un cara a cara al plató amb Ábalos com aquell moment de Julián Muñoz i Gil?
Aquell moment m'agradaria que es repetís cada setmana i ser portada dels diaris l'endemà. Aquell, a més, va reobrir el cas, perquè el jutge els va cridar a declarar. Es van acusar de tot tipus de delictes.
Què us ha dit Ábalos?
He parlat amb ell quatre vegades i ha dit que no volia parlar, però té les portes obertes per donar la seva versió, com tothom. Nosaltres donem la versió de Carolina Perles i Víctor de Aldama.
Quines expectatives tens amb la dada de l'audiència?
No en tinc ni idea, però la cadena em dirà que faci un 20%... No ho sé. Amb Julián Muñoz en la seva entrevista pòstuma vam fer gairebé un 20%. Hi ha vegades que l'audiència et sorprèn, però també depèn del temps de promoció, de com se'ns doni...
Quan comences amb un tema tan potent, com fas per mantenir el nivell?
És veritat que quan tens Carolina Perles al primer programa, després dius què faig ara? Però alguna cosa farem... Alguna cosa tenim, potser no de la importància política que té la trama Koldo, però serà una cosa que agradarà.
'De Viernes' ha tornat amb el fitxatge estrella de Lydia Lozano. Què et sembla? Ella va dir coses de tu...
Bé. Què és la felicitat? Salut i mala memòria. Això ja ha passat i, a més, és televisió, es diuen coses... després potser se'n penedeix... No té més importància.
Et venia de gust aquest retrobament amb ella?
És clar. Si me la trobo pel barri de tant en tant.
Heu parlat entre vosaltres d'aquelles declaracions que va fer?
Alguna vegada ho hem comentat, però sense més importància. Estic encantat que vingui a De Viernes. Ens riurem i treballarem.
No ets rancorós?
No sóc rancorós amb ningú. Tothom té dret a dir de tot. Algú de vosaltres ha escrit que era mal presentador? En qualsevol cas, us ho hauria perdonat[riures].
Què tal amb Beatriz Archidona?
És una bellíssima persona, encantadora i una boníssima companya. Estic encantat.
Sents responsabilitat pel fet de tenir dues nits a la setmana a la cadena?
Sempre notes responsabilitat perquè has de fer bona audiència i donar la cara per l'equip. Si el programa no continua, no treballen. Sento responsabilitat amb la cadena i amb l'equip.
Et lleves cada dissabte mirant l'audiència?
Em desperto preocupat per l'audiència, sí, perquè d'això depèn que continuï tenint feina. Si no va bé, ho trenco tot[riures]. No, si no va bé, penses en què es pot millorar per al programa següent. No cal deprimir-se amb una mala dada, sinó intentar millorar.
El cor de Telecinco ha evolucionat a un de més amable. Què penses quan recordes aquells moments d''Enemigos íntimos' o 'Salsa Rosa'?
Com vam gaudir... Marujita i Sara Montiel barallant-se per després anar a sopar juntes. Era una fantasia.
Ha canviat molt la televisió?
Sí, perquè amb 'Salsa rosa' hi havia quatre cadenes i ara n'hi ha sis en obert, més plataformes... tot el públic ha canviat i la tele ha de canviar per adaptar-se a aquesta gent que ara mira la televisió.
Creus que ara podries tenir a 'De Viernes' Aída Nizar barallant-se amb Antonio David?
No en tinc ni idea, però si es fes, no es faria de la mateixa manera. A mi m'agrada la tele divertida. Que després de tot un dia, amb el que està passant a Gaza o en política nacional, poder seure i oblidar-me'n un moment. Vull divertir-me, sorprendre'm, escandalitzar-me, tenir curiositat...
