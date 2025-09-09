Sale a la luz el veto que ha impuesto Rocío Flores para sentarse en 'De Viernes'

Rocío Flores volvía a la primera línea televisiva el pasado viernes, 5 de septiembre, en 'De Viernes'. Después de varios años en silencio, la nieta de Rocío Jurado reaparecía en entrevista grabada, pero ahora protagonizará el directo esta semana.

En esa conversación con Santi Acosta, Rocío Flores habló de su infancia con Rocío Carrasco. Reconocía que apenas tenía recuerdos positivos: "Probablemente guarde buenos recuerdos, pero mi cerebro los tiene bloqueados. No soy capaz de recordar. No tengo... es súper triste, pero es la verdad".

En ese momento, Terelu Campos no se mordió la lengua y deslegitimó el relato de la joven: "Yo conocí a una niña que era feliz. A la que he visto feliz con su madre separada desde hacía años y yo a esta mujer no la conozco. No he cruzado dos palabras con esta mujer".

| Telecinco

Defendiendo a su amiga, Terelu Campos recordó en 'De Viernes': "No juzgo a las madres. No lo he hecho nunca en la vida, no tengo esa autoridad para juzgar a una madre, a no ser que haya cometido un delito y lo hayamos visto públicamente. No juzgo nunca a un padre ni a una madre. Cada uno sabe cómo se ha comportado, cómo siente y como lo siento. Me reitero en que conocía a una niña feliz con la nueva vida de su madre y eso lo he vivido yo".

Además, Terelu Campos cuestionó también el apoyo incondicional de Rocío Flores a su padre: "Me sorprende que diga, de su boca, que no le gustaría tener a su padre como enemigo... No sé qué quiere decir. Me gustaría que el próximo viernes nos dijera exactamente. Cuando uno tiene hijos es de una pareja, no es de uno solo. Yo tengo una hija y no es mía, es de su padre y mía, de los dos".

La tensión fue evidente en el debate, donde Terelu Campos llegó a calificar de "hipócritas" a varios colaboradores por proteger a Rocío Flores sin las exigencias que aplican a otros invitados. El choque abría la posibilidad de un cara a cara en el plató de 'De Viernes' entre ambas mujeres, algo que habría generado una gran expectación en la próxima entrega del programa.

Sin embargo, ese enfrentamiento no ocurrirá. Según adelantó Marta Riesco el lunes 8 de septiembre en 'No somos nadie' de Ten, la presencia de la colaboradora ha quedado descartada: "Terelu Campos, según mi fuente, el próximo viernes verá la entrevista de Rocío Flores desde una pantalla, pero no junto a ella". Y lo explicaba sin rodeos: "Terelu ha sido vetada por Rocío Flores".