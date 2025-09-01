Audiències: Telecinco cau a mínim històric a l'agost davant el lideratge d'Antena 3
Telecinco no aixeca el cap i cau a un mínim històric d'audiències durant el mes d'agost
Telecinco ha caigut a mínim històric en audiències durant el mes d’agost de 2025. Malgrat moviments com el robatori de 'First Dates' o la cancel·lació de 'Socialité', el canal de Mediaset no ha pogut evitar l’enfonsament mensual. Un resultat que el separa de més de cinc punts de quota del ferm lideratge d’Antena 3.
D’aquesta manera, Antena 3 lidera en audiències amb un 12,2%, perdent vuit dècimes en comparació amb juliol, tot i que puja 1,1 punts respecte a l’agost de l’any passat. Per la seva banda, La 1 s’afiança com a segona opció amb un 10,4%, baixant set dècimes respecte a juliol i respecte a l’agost de 2024. Finalment, Telecinco continua en tercera posició amb mínim històric amb un 8%, perdent 1,2 punts en comparació amb juliol i sis dècimes respecte a fa un any.
Un mínim històric que no sorprèn tenint en compte l’historial de Telecinco, que ja va patir durant el mes de juliol. Malgrat els bons resultats de 'First Dates' a l’access, la resta de prime time i el cap de setmana han estat determinants per a aquest pobre resultat. La cadena intentarà reforçar-se al setembre amb canvis a la tarda amb Joaquín Prat, l’estrena de '¡Vaya Fama!' com a relleu de 'Socialité' i grans apostes com 'Supervivientes All Stars' i 'Bailando con las estrellas'.
Pel que fa a laSexta, marca un 5,5% de share, perdent quatre dècimes. Per la seva banda, Cuatro es queda a prop amb un 5,3% de quota, tot i que perd cinc dècimes. Finalment, La 2 destaca en audiències gràcies a la seva aposta pels continguts propis i l’esport amb un 3,3%.
A nivell grupal, Atresmedia lidera en audiències amb un 25,2%, perdent set dècimes respecte a juliol: Neox (2,1%), Atreseries (2%), Nova (2%) i Mega (1,4%). Mediaset (23,7%) és segona, però baixa un punt: amb Energy (2,9%) i FDF (2,9%) al capdavant entre les temàtiques, seguits de Be Mad (2%), Divinity (1,5%) i Boing (1,1%). Finalment, RTVE puja fins al 16,5%, perd nou dècimes en el grup: Canal 24 Horas (1,1%), Clan (0,9%) i Teledeporte (0,8%).
