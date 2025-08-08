'Valle Salvaje' se viste de boda en el día más importante para José Manuel Seda

'Valle Salvaje' se viste de blanco con la emisión en los próximos días del mayor acontecimiento de su segunda temporada. Entre el viernes 8 de agosto y el lunes 11, llega el esperado enlace matrimonial entre Victoria y José Luis, personaje de José Manuel Seda. Todo un hito en la serie, cuyo rodaje ha contado con un gran despliegue en el exterior natural de La Pinilla, Segovia, en un espacio protegido rodeado de bosques y montañas.

A la emisión habitual de la serie, se sumará esos días una amplia cobertura. Habrá contenido adicional en redes sociales y en la web de 'Valle Salvaje', incluyendo fotos analógicas de la boda, vídeos o reportajes sobre el rodaje.

El rodaje de este momento decisivo en la trama ha contado con más de 200 profesionales, entre equipo técnico, artístico, figuración y especialistas, así como la totalidad del elenco de la serie. Además, un cuarteto de músicos con sus instrumentos de época amenizará el evento de 'Valle Salvaje'.

| RTVE

El equipo de vestuario ha confeccionado un espectacular vestido de novia para Victoria y ocho nuevos trajes y vestidos para los personajes principales. Para todo ello, se han utilizado cerca de 70 metros lineales de telas y tejidos variados traídos desde distintos lugares, así como cientos de botones, galones, pasamanerías, cintas o pedrería.

Para engalanar el decorado se han utilizado elementos como carruajes de caballos o distintas piezas de jardinería. Elementos que ensalzan el entorno natural y el set de rodaje del enlace, situado en un templete y ornamentado para servir el banquete.

La boda de Victoria y José Luis supone el mayor evento hasta la fecha para la ficción de RTVE. En su segunda temporada, la serie cuenta con un reparto integrado por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas, Sabela Arán, Nacho Olaizola, Miren Arrieta, Iván Renedo, María Redondo, Emma Guilera, Mateo Jalón, Toni Salgado, Marina Sabadell, Alejandro Bordanove, Loren Mairena, Julen Katzy o Cristina Abad, entre otros.

En audiencias, durante el mes de julio,'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.