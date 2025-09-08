Morre amb només 53 anys la reportera Dnoé Lamiss, germana de Carolina Sobe
Mor Dnoé Lamiss, germana de Carolina Sobe, després d’un mes en coma
La família de Carolina Sobe travessa un moment devastador. La seva germana gran, Dnoé Lamiss, va morir aquest diumenge 7 de setembre als 53 anys com a conseqüència d'una pneumònia que no va aconseguir superar. Mor després de romandre més de quaranta dies ingressada a l'UCI en estat de coma.
L'estat de salut de Dnoé Lamiss era especialment delicat a causa d'una malaltia al cor, tal com Carolina Sobe va relatar a televisió. "La meva germana gran fa 40 dies que està en coma, ingressada a l'UCI. Fa molt de temps que està delicada perquè té una pneumònia que se li ha complicat amb una patologia al cor, la vàlvula mitral", va explicar la col·laboradora a 'No somos nadie' de Ten.
La notícia de la seva mort va ser confirmada per Carolina Sobe a les xarxes socials, on va compartir un emotiu missatge acompanyat d'una fotografia de la seva germana. "Després de molts dies de lluita, ens deixes. Vola alt, vida meva, t'estimo molt, germana", comunicava als seus seguidors.
Tot i que els darrers dies l'evolució clínica de Dnoé Lamiss va donar un respir als seus familiars, la millora va ser només temporal. La mateixa Carolina Sobe havia assenyalat la complexitat de la situació: "Tenia un 95% de possibilitats de morir si s'operava".
Més enllà de la seva faceta personal, Dnoé Lamiss també va tenir un recorregut professional als mitjans. El seu debut televisiu es va produir el 2008 com a reportera a 'Estas no son las noticias' a Cuatro,on es va fer coneguda com a D’Noe Lamiss i va presentar seccions com "De cari a cari" i "Cari Planet". En aquell espai va compartir plató amb noms com David Broncano, Anna Simón, Quequé o Dani Rovira.
El seu vincle amb la televisió va continuar, però sempre lligat a la seva germana. El 2019, per exemple, va intervenir al 'Deluxe' durant la participació de Carolina Sobe a 'GH DÚO'. A més, va ser en repetides ocasions la seva defensora als realities en què va participar.
Els darrers anys, Dnoé Lamiss va orientar la seva carrera cap al teatre musical i la dansa. Al seu web personal es definia com "una artista polifacètica que, lluny d'encasellar-se en estils, prefereix representar l'eclecticisme".
