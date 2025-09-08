Muere con solo 53 años la reportera Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe

La familia de Carolina Sobe atraviesa un momento devastador. Su hermana mayor, Dnoé Lamiss, falleció este domingo 7 de septiembre a los 53 años como consecuencia de una neumonía que no logró superar. Muere después de permanecer más de cuarenta días ingresada en la UCI en estado de coma.

El estado de salud de Dnoé Lamiss era especialmente delicado debido a una dolencia en el corazón, tal y como Carolina Sobe relató en televisión. "Mi hermana mayor lleva 40 días en coma, ingresada en la UCI. Lleva mucho tiempo delicada porque tiene una neumonía que se le ha complicado con una patología en el corazón, la válvula mitral", explicó la colaboradora en 'No somos nadie' de Ten.

La noticia de su muerte fue confirmada por Carlona Sobe en redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje acompañado de una fotografía de su hermana. "Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuela alto, vida mía, te quiero mucho, hermana", comunicaba a sus seguidores.

| Mediaset

Aunque en los últimos días la evolución clínica de Dnoé Lamiss dio un respiro a sus familiares, la mejoría fue solo temporal. La propia Carolina Sobe había señalado lo complejo de la situación: "Tenía un 95% de posibilidades de morir si se operaba".

Más allá de su faceta personal, Dnoé Lamiss también tuvo un recorrido profesional en los medios. Su debut televisivo se produjo en 2008 como reportera en 'Estas no son las noticias' en Cuatro,donde se hizo conocida como D’Noe Lamiss y presentó secciones como "De cari a cari" y "Cari Planet". En aquel espacio compartió plató con nombres como David Broncano, Anna Simón, Quequé o Dani Rovira.

Su vínculo con la televisión continuó, pero siempre ligado a su hermana. En 2019, por ejemplo, intervino en el 'Deluxe' durante la participación de Carolina Sobe en 'GH DÚO'. Además, fue en repetidas ocasiones su defensora en los realities en los que participó.

En los últimos años, Dnoé Lamiss orientó su carrera hacia el teatro musical y la danza. En su web personal se definía como "una artista polifacética que, lejos de encasillarse en estilos, prefiere representar el eclecticismo".