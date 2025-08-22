El importante cambio de Telecinco en 'Fiesta' que afecta directamente a Terelu Campos

Un año más, el mes de agosto está siendo especialmente complicado para Telecinco. A pocos días de cerrar el mes, la cadena encara la posibilidad de firmar un mínimo histórico con apenas un 8% de cuota media. En este contexto, Mediaset ha decidido mover ficha y realizar cambios estratégicos en su programación de fin de semana.

Uno de los ajustes más significativos recae sobre 'Fiesta', el magacín de Unicorn Content, donde Terelu Campos se ha convertido en protagonista con la sección "Aires de fiesta". Concebido como un homenaje al espíritu de '¡Qué tiempo tan feliz!' que popularizó María Teresa Campos, el espacio nació este verano para reforzar el formato junto a César Muñoz y Álex Blanquer.

Pese a que su estreno firmó un sólido 10% de share, la realidad posterior no ha acompañado: las cifras del programa han quedado estancadas entre el 7% y el 9%. La debilidad de las tardes de fin de semana, agravada por la desaparición de 'Socialité' y los continuos mínimos de Informativos Telecinco, ha obligado a replantear la estrategia.

| Mediaset

Según adelantó Bluper, Mediaset ha decidido alterar el orden del programa y situar la sección de Terelu Campos al comienzo y no en el último tramo de 'Fiesta'. De esta forma, "Aires de fiesta" ocupará la franja de 16:00h a 17:30h el sábado y el domingo, inaugurando cada entrega con especiales centrados en dos figuras icónicas de la cultura española: Marisol y Carmen Sevilla. El objetivo es claro: que el tirón de la presentadora arrastre al resto de la tarde.

Lo que todavía no está definido es qué ocurrirá con la sección cuando finalice el verano. Falta por ver si Terelu Campos continuará con este espacio una vez Emma García recupere la batuta del programa en septiembre. Por el momento, lo que sí se confirma es que 'Fiesta' seguirá en emisión durante los fines de semana, resistiendo en la parrilla pese a sus discretos resultados en audiencias y al terremoto de cancelaciones que ha sacudido a Telecinco en los últimos meses.