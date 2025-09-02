'Bailando con las estrellas' revela su nueva temporada con Anabel Pantoja como fichaje

Telecinco ya se prepara para la segunda edición de 'Bailando con las Estrellas'. El próximo sábado 13 de septiembre volverá el talent show presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza al prime time. En el marco del FesTVal de Vitoria, Mediaset ha presentado 'Bailando con las Estrellas' en un evento con público.

"Tenemos delante una edición maravillosa que empieza el sábado 13 de septiembre. Os estamos esperando al otro lado para que disfrutéis de los maravillosos bailes que está preparando nuestra coreógrafa. Están ensayando ya", arrancaba Jaime Guerra, director de la división de contenidos de Mediaset.

"Es un programa en directo, de baile, con coreografías tan complicadas, con profesionales del baile, junto a concursantes que no lo son, que se la juegan. Tiene un mérito extraordinario. Creemos que 'Bailando con las Estrellas' es nuestro buque insignia para otoño. Vamos a ver unas escenografías extraordinarias. Hemos dado un punto más a esa parte, con un equipo de realización", añadía el directivo.

| Mediaset

Por su parte, Alfredo Ereño, CEO de Bulldog TV, ha puesto en valor el formato: "Es complicado, pero se disfruta mucho, es como estar en Browday, es un espectáculo con un ritmo increíble. Es un formato de la BBC que ha tenido un éxito internacional durante 20 años. Tiene una estructura muy cerrada y la nuestra será parecida a la del año pasado, con 13 concursantes enfrentándose a un jurado profesional".

De este modo, los concursantes de 'Bailando con las Estrellas' son la vedette Bárbara Rey, la socialité Anabel Pantoja y el presentador Pepe Navarro. También varios cantantes relacionados, además, con 'Operación Triunfo', como Manu Tenorio, Jorge González o Nerea Rodríguez. A ellos se suman los actores Blanca Romero, Nona Sobo ('Entrevías') o Iago García ('Acacias 38' y 'Amar en tiempos revueltos').

También formarán parte del casting Matías Roure, el camarero argentino de 'First Dates' o la humorista Sara Escudero. Así como la influencer Tania Medina, conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. Y, finalmente, Aless Gibaja, influencer y rostro de realities como 'GH VIP'.

Jesús Vázquez y Valeria Mazza repiten como presentadores de 'Bailando con las Estrellas'

| FesTVal

En cuanto a Jesús Vázquez, se ha mostrado contento con el elenco de concursantes de 'Bailando con las estrellas': "Me he ido enterando sobre el casting mientras estaba de vacaciones. Me he quedado muy tranquilo porque creo que teníamos todos los ingredientes que hace falta para que funcione. A mí me encanta el directo, empieza el programa y es lo más maravilloso que te puede pasar, el hacer un espectáculo en mayúsculas", decía Jesús Vázquez en la presentación.

"Es un placer volver a estar aquí, repetir, porque con tantos cambios no sabía si estaríamos nosotros. Estábamos desde el principio de año listos para salir, pero se ha hecho esperar. Volvemos y todos los cambios con los que vamos a empezar el programa son fantásticos; y es un casting maravilloso, aunque no conozco a nadie", decía, por su parte, Valeria Mazza.

Una de las novedades en el jurado es Inmaculada Casal: "Hay tres jurados que juzgan la parte técnica y nosotros miraremos la telegenia, lo que puedan transmitir. Le vamos a poner mucho amor, cariño y corazón para que sea un éxito. Que las familias salgan los sábados, pero que vuelvan pronto y se pongan a ver 'Bailando con las estrellas'" inmaculada

"Es un viaje y lo más bonito es ver como van evolucionando y descubriendo partes de ellos mismos. Que no se preocupen por hacerlo perfecto porque queremos ver profesionalidad, emoción y entrega. Queremos ver gente que se están divirtiendo se van a divertir en casa y eso es lo que queremos hacer en televisión", añadía Pelayo Díaz.