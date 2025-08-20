Audiencias: 'Renacer' lidera ante la bajada de 'Dog House' y 'Asesina a sueldo'

'Dog House' baja, pierde el liderazgo y anota mínimo en audiencias en La 1 con un 8,5% y 595.000 televidentes. La serie turca 'Renacer' gobierna la noche con un 11,5% y 769.000 fieles en Antena 3. La segunda semana de la serie 'Asesina a sueldo' se mantiene como última opción de las generalistas con un 5,5% y 313.000 seguidores en Telecinco.

Por su parte, 'Código 10' se mantiene con reposiciones a un buen 5,8% y 327.000 telespectadores en Cuatro. 'El Taquillazo: Torrente 3' consigue un 5,7% y 354.000. Finalmente, 'El conde de Montecristo' se despide de La 2 con un estupendo 5,4% y 458.000.

'First Dates' baja en audiencias desde Telecinco a un 9,1% y 802.000. Las reposiciones de 'El Hormiguero' lideran con un 9,8% y 879.000 espectadores desde Antena 3. También se mantiene 'Viaje al centro de la tele', que marca un 7,7% y 710.000 en su primer programa, subiendo a un 9,4% y 842.000 en el segundo. Por su parte, 'Viajeros Cuatro' se conforma con un 5,4% y 492.000.

'Pasapalabra' arrasa en la tarde contra 'Agárrate al sillón'

'Malas Lenguas' sube a máximo en la sobremesa de La 1 con un 9% y 705.000, mientras el segundo tramo baja a un 6% y 705.000 y en La 2 firma un 3,8% y 244.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera en audiencias con un 10,3% y 704.000 espectadores: lidera entre las mujeres con un 12,6%. 'El Diario de Jorge' se mantiene en un 8,2% y 529.000 espectadores, comienza en un 6,7% para terminar por encima del 10%, mientras 'Tardear' se conforma con a un 7,8% y 592.000 seguidores.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un fantástico 14,1% y 1.133.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera su franja desde La 1 con un estupendo 13% y 873.000 desde La 1. Justo antes, 'Valle Salvaje' se mantiene en audiencias con un 10,4% de share y 742.000 espectadores.

'Agárrate al sillón' baja también a un 8,1% y 573.000 seguidores en Telecinco. Por su parte, 'Pasapalabra' arrasa en audiencias con un gran 19,6% y 1.368.000 fieles. Además, 'Aquí la Tierra' se conforma con un 7,1% y 514.000 espectadores.

'La Hora de La 1' sigue líder con un gran 19,1% y 341.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 12,4% y 367.000. 'La Mirada Crítica' (9,9% y 190.000), aunque sube a un 16% en target comercial, se mantiene flojo en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (9,8% y 265.000). Por su parte, 'Espejo Público' sigue correcto en audiencias con un 11,9% y 287.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 22,3% y 1.560.000 fieles desde Antena 3.

Antena 3 lidera el martes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del martes 19 de agosto con un 13,1% de share. La 1 consigue la segunda posición con un estupendo 10,1%, mientras Telecinco se queda en un 7,7% como tercera. laSexta con un 5,4% está por encima de Cuatro, que cierra la lista con un 4,9%.

Este martes, el 48% de la población, lo que supone 22,7 millones de personas, conecta en algún momento con alguna cadena. La media de consumo por espectador ha sido de 2,2 horas.