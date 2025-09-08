Santi Acosta ('El precio de...'): 'Me despierto preocupado por la audiencia'

Santi Acosta se duplica en el prime time de Telecinco como presentador de 'El precio de...'. El formato, que combina géneros como el documental, la entrevista y el debate en plató, tiene como objetivo aportar nuevas informaciones exclusivas y analizar noticias de gran impacto para la sociedad. Dará voz a sus protagonistas para ofrecer testimonios inéditos y documentos e imágenes nunca antes vistas, como con Carolina Perles en su estreno.

En una entrevista en la que ha participado TVeo, Santi Acosta ha confesado los secretos de 'El precio de...'. El presentador hablar de audiencias y también del regreso de Lydia Lozano a Telecinco.

¿Cómo habéis conseguido la entrevista con Carolina Perles para 'El precio de...'?

A través de Ketty Garat, que llevaba cuatro años hablando con Carolina, porque la forma más eficaz de trabajar es contratar a gente que es mejor que tú. Eso es lo que hemos hecho en 'El precio de...'. Tenemos a grandes periodistas de investigación como Javier Chicote, Manuel Cerdán... Hay que trabajar con la gente que sabe, y son todos la bomba.

| Mediaset

Eres productor ejecutivo de 'El precio de...', además de presentador. ¿La idea parte de ti y la propones a la cadena?

Sí, a Telecinco le gustó y, de momento, son cuatro entregas, aunque la cadena quiere que nos mantengamos en el tiempo, pero esto lleva mucho trabajo. Solo este programa han sido dos meses de trabajo y hemos ido muy deprisa, demasiado deprisa. Los dos primeros son de la corrupción, pero estamos trabajando en 'El precio de la avaricia'.

¿La entrevista a Carolina Perles la vais a dividir en dos programas?

No me cabe en una hora. Hay tantas cosas en esa entrevista... Cada vez que abre la boca es para contar algo que no te imaginas. Tú crees que los ministros de un Gobierno tienen unos valores, y luego te encuentras que se van de fiesta con putas y que las colocan en empresas públicas, que cobran comisiones y cohechos...

¿No temes represalias?

Ella ha pasado mucho miedo. Lleva desde 2019 pasando miedo. Cuando el hermano de Koldo dice 'nosotros cuando alguien nos molesta hacemos que acabe desapareciendo'... El que pasa por al lado siempre pasa miedo. Primero se lo cuenta a las vecinas, entre las que hay ministras, y luego se lo dice a Adriana Lastra y a la directora de comunicación del PSOE. Si un redactor tuyo te cuenta que ha hecho lo que hacía Ábalos... ¿está dos días? A Ábalos lo cesan nueve meses después. Nosotros nos hemos apoyado siempre en la investigación y la UCO habla de financiación de partido.

| Mediaset

¿Vais a llegar a tener a Carolina Perles en plató? ¿Te gustaría que tuviera un cara a cara en plató con Ábalos como aquel momento de Julián Muñoz y Gil?

Aquel momento me gustaría que se repitiera todas las semanas y ser portada de los periódicos al día siguiente. Ese, además, reabrió el caso, porque el juez los llamó a declarar. Se acusaron de todo tipo de delitos.

¿Qué os ha dicho Ábalos?

He hablado con él cuatro veces y ha dicho que no quería hablar, pero tiene las puertas abiertas para dar su versión, como todo el mundo. Nosotros damos la versión de Carolina Perles y Víctor de Aldama.

¿Qué expectativas tienes con el dato de la audiencia?

No tengo ni idea, pero la cadena me dirá que haga un 20%... No lo sé. Con Julián Muñoz en su entrevista póstuma hicimos casi un 20%. Hay veces que la audiencia te sorprende, pero también depende del tiempo de promoción, de cómo se nos dé...

Cuando empiezas con un tema tan potente, ¿cómo haces para mantener el nivel?

Es verdad que cuando tienes a Carolina Perles en el primer programa, luego dices ¿qué hago ahora? Pero algo haremos... Alguna cosa tenemos, igual no de la importancia política que tiene la trama Koldo, pero será algo que gustará.

| Mediaset

'De Viernes' ha vuelto con el fichaje estrella de Lydia Lozano. ¿Qué te parece? Ella dijo cosas de ti...

Bueno. ¿Qué es la felicidad? Salud y mala memoria. Eso está pasado y, además, es televisión, se dicen cosas... luego a lo mejor se arrepiente... No tiene mayor importancia.

¿Te apetecía este reencuentro con ella?

Pues claro. Si me la encuentro por el barrio de vez en cuando.

¿Habéis hablado entre vosotros de esas declaraciones que hizo?

Alguna vez lo hemos comentado, pero sin mayor importancia. Estoy encantado de que venga a De Viernes. Nos reiremos y trabajaremos.

¿No eres rencoroso?

No soy rencoroso con nadie. Todo el mundo tiene derecho a decir de todo. ¿Alguno de vosotros ha escrito que era mal presentador? En cualquier caso, os lo habría perdonado [risas].

¿Qué tal con Beatriz Archidona?

Es una bellísima persona, encantadora y una buenísima compañera. Estoy encantado.

| FesTVal

¿Sientes responsabilidad por el hecho de tener dos noches a la semana en la cadena?

Siempre notas responsabilidad porque tienes que hacer buena audiencia y dar la cara por el equipo. Si el programa no sigue, no trabajan. Siento responsabilidad con la cadena y con el equipo.

¿Te levantas cada sábado mirando la audiencia?

Me despierto preocupado por la audiencia, sí, porque de eso depende que siga teniendo trabajo. Si no va bien, rompo todo lo que hay [risas]. No, si no va bien, piensas en qué se puede mejorar para el programa siguiente. No hay que deprimirse con un mal dato, sino intentar mejorar.

El corazón de Telecinco ha evolucionado a uno más amable. ¿Qué piensas cuando recuerdas aquellos momentos de 'Enemigos íntimos' o 'Salsa Rosa'?

Cómo disfrutamos... Marujita y Sara Montiel peleándose para luego irse a cenar juntas. Era una fantasía.

¿Ha cambiado mucho la televisión?

Sí, porque con 'Salsa rosa' había cuatro cadenas y ahora hay seis en abierto, más plataformas... todo el público ha cambiado y la tele tiene que cambiar para adaptarse a esa gente que ahora ve la televisión.

¿Crees que ahora podrías tener en 'De Viernes' a Aída Nizar peleándose con Antonio David?

No tengo ni idea, pero si se hiciera, no se haría de la misma manera. A mí me gusta la tele divertida. Que después de todo un día, con lo que está ocurriendo en Gaza o en política nacional, poder sentarme y olvidarme un momento. Quiero divertirme, sorprenderme, escandalizarme, tener curiosidad...