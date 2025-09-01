Audiencias: Telecinco cae a mínimo histórico en agosto ante el liderazgo de Antena 3

Telecinco ha caído a mínimo histórico en audiencias durante el mes de agosto de 2025. Pese a movimientos como el robo de 'First Dates' o la cancelación de 'Socialité', el canal de Mediaset no ha podido evitar el hundimiento mensual. Un resultado que le separa más de cinco puntos de cuota del inquebrantable liderazgo de Antena 3.

De este modo, Antena 3 lidera en audiencias con un 12,2%, perdiendo ocho décimas comparando con julio, aunque sube 1,1 puntos respecto a agosto del año pasado. Por su parte, La 1 se afianza como segunda opción con un 10,4%, bajando siete décimas respecto a julio y respecto a agosto de 2024. Finalmente, Telecinco sigue en tercera posición con mínimo histórico con un 8%, perdiendo 1,2 puntos comparando con julio y seis décimas con hace un año.

Un mínimo histórico que no sorprende teniendo en cuenta el historial de Telecinco, que ya sufrió durante el mes de julio. Pese a los correctos resultados de 'First Dates' en el access, el resto de prime time y el fin de semana ha sido determinante para este pobre resultado. La cadena se intentará reforzar en septiembre con cambios en la tarde con Joaquín Prat, el estreno de '¡Vaya Fama!' como relevo de 'Socialité' y grandes apuestas como 'Supervivientes All Stars' y 'Bailando con las estrellas'.

| Atresmedia

En cuanto a laSexta, marca un 5,5% de share, perdiendo cuatro décimas. Por su parte, Cuatro se queda cerca con un 5,3% de cuota, pese a que pierde cinco décimas. Finalmente, La 2 destaca en audiencias gracias a su apuesta por los contenidos propios y el deporte con un 3,3%.

A nivel grupal, Atresmedia lidera en audiencias con un 25,2%, perdiendo siete décimas respecto a julio: Neox (2,1%), Atreseries (2%), Nova (2%) y Mega (1,4%). Mediaset (23,7%) es segunda, pero baja un punto: con Energy (2,9%) y FDF (2,9%) a la cabeza entre los temáticos, seguidos de Be Mad (2%), Divinity (1,5%) y Boing (1,1%). Finalmente, RTVE sube hasta el 16,5%, pierde nueve décimas en el grupo: Canal 24 Horas (1,1%), Clan (0,9%) y Teledeporte (0,8%).

*En elaboración