Audiencias: '¿Algo que declarar?' sube, pero sigue flojo, ante 'El peliculón' líder

'¿Algo que declarar?' sube en audiencias ocho décimas a un escueto 8,3% y 406.000 espectadores en La 1. El liderazgo para la noche es para 'El Peliculón: Me he hecho viral' en Antena 3 con un correcto 10,4% y 621.000 fieles. En Telecinco, 'Cine 5 estrellas: Secuestro en directo' es segunda opción de su franja con un flojo 6,7% y 361.000 seguidores.

'Viajeros Cuatro' sigue flojo con un escueto 4,5% y 399.000. Finalmente, la tercera semana de la serie turca 'Imperio' pincha con un 2,7% y tan solo 148.000 espectadores en laSexta.

'First Dates' se queda cerca del liderazgo de su franja con un 10,5% y 916.000 seguidores desde Telecinco. La reposición de 'El Hormiguero' se queda cerca con un 8,8% y 776.000. Por su parte, 'Viaje al centro de la tele' no destaca en audiencias en La 1 con un 9% y 793.000 y un 10,9% y 935.000 televidentes en su segunda entrega. Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' se mantiene en un 3,1% y una media de 252.000 espectadores.

'Mañaneros 360' lidera desde La 1

| RTVE

'Malas Lenguas' se mantiene en audiencias en la sobremesa de La 1 con un 8,7% y 665.000, mientras el segundo tramo baja a un 6,5% y 397.000 y en La 2 firma un 4,1% y 253.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera la tarde con un escueto 9,8% y 645.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' se mantiene con Cristina Lasvignes con un 8,4% y 521.000 seguidores, mientras 'Tardear' cae a un 8,3% y 610.000 espectadores.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 13,7% y 1.081.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 12,4% y 802.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un 9,9% y 686.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' baja en audiencias a un 7,3% de cuota y 488.000 telespectadores. 'Pasapalabra' sigue líder sin rival consiguiendo un estratosférico 21,1% junto a 1.402.000 en Antena 3. Por su parte, 'Aquí la Tierra' se mantiene en un 7,9% y 533.000.

| Antena 3

'La Hora de La 1' lidera en audiencias con un gran 18,6% y 315.000, ante el estupendo 'Mañaneros 360' con un 12% y 359.000. 'La Mirada Crítica' (11,6% y 212.000) baja en audiencias en Telecinco, al igual que 'Vamos a ver' (11,7% y 319.000). Por su parte, 'Espejo Público' marca un buen 12,3% y 296.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 23,1% de cuota y 1.569.000 en Antena 3.

Antena 3 es líder del miércoles en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del miércoles 20 de agosto con un estupendo 13,1%. La 1 con un 10,2% es segunda opción por encima de Telecinco, que marca un 8,5%. Por su parte, laSexta con un 5,1% supera a Cuatro, que cierra la lista con un 4,9%.