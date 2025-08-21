Audiencias: '¿Algo que declarar?' sube, pero sigue flojo, ante 'El peliculón' líder
'Agárrate al sillón' sigue flojo en audiencias ante 'Pasapalabra' en la tarde.
'¿Algo que declarar?' sube en audiencias ocho décimas a un escueto 8,3% y 406.000 espectadores en La 1. El liderazgo para la noche es para 'El Peliculón: Me he hecho viral' en Antena 3 con un correcto 10,4% y 621.000 fieles. En Telecinco, 'Cine 5 estrellas: Secuestro en directo' es segunda opción de su franja con un flojo 6,7% y 361.000 seguidores.
'Viajeros Cuatro' sigue flojo con un escueto 4,5% y 399.000. Finalmente, la tercera semana de la serie turca 'Imperio' pincha con un 2,7% y tan solo 148.000 espectadores en laSexta.
'First Dates' se queda cerca del liderazgo de su franja con un 10,5% y 916.000 seguidores desde Telecinco. La reposición de 'El Hormiguero' se queda cerca con un 8,8% y 776.000. Por su parte, 'Viaje al centro de la tele' no destaca en audiencias en La 1 con un 9% y 793.000 y un 10,9% y 935.000 televidentes en su segunda entrega. Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' se mantiene en un 3,1% y una media de 252.000 espectadores.
'Mañaneros 360' lidera desde La 1
'Malas Lenguas' se mantiene en audiencias en la sobremesa de La 1 con un 8,7% y 665.000, mientras el segundo tramo baja a un 6,5% y 397.000 y en La 2 firma un 4,1% y 253.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera la tarde con un escueto 9,8% y 645.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' se mantiene con Cristina Lasvignes con un 8,4% y 521.000 seguidores, mientras 'Tardear' cae a un 8,3% y 610.000 espectadores.
En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 13,7% y 1.081.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 12,4% y 802.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un 9,9% y 686.000 fieles desde La 1.
'Agárrate al sillón' baja en audiencias a un 7,3% de cuota y 488.000 telespectadores. 'Pasapalabra' sigue líder sin rival consiguiendo un estratosférico 21,1% junto a 1.402.000 en Antena 3. Por su parte, 'Aquí la Tierra' se mantiene en un 7,9% y 533.000.
'La Hora de La 1' lidera en audiencias con un gran 18,6% y 315.000, ante el estupendo 'Mañaneros 360' con un 12% y 359.000. 'La Mirada Crítica' (11,6% y 212.000) baja en audiencias en Telecinco, al igual que 'Vamos a ver' (11,7% y 319.000). Por su parte, 'Espejo Público' marca un buen 12,3% y 296.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 23,1% de cuota y 1.569.000 en Antena 3.
Antena 3 es líder del miércoles en audiencias
Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del miércoles 20 de agosto con un estupendo 13,1%. La 1 con un 10,2% es segunda opción por encima de Telecinco, que marca un 8,5%. Por su parte, laSexta con un 5,1% supera a Cuatro, que cierra la lista con un 4,9%.
