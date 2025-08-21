Audiències: '¿Alguna cosa a declarar?' puja, però continua fluix, davant d''El peliculón' líder
'Agafa't a la butaca' continua fluix en audiències davant de 'Pasapalabra' a la tarda
'Alguna cosa a declarar?' puja en audiències vuit dècimes a un escàs 8,3% i 406.000 espectadors a La 1. El lideratge de la nit és per a 'El Peliculón: Me he hecho viral' a Antena 3 amb un correcte 10,4% i 621.000 fidels. A Telecinco, 'Cine 5 estrellas: Secuestro en directo' és la segona opció de la seva franja amb un fluix 6,7% i 361.000 seguidors.
'Viajeros Cuatro' continua fluix amb un escàs 4,5% i 399.000. Finalment, la tercera setmana de la sèrie turca 'Imperio' punxa amb un 2,7% i tan sols 148.000 espectadors a laSexta.
'First Dates' es queda a prop del lideratge de la seva franja amb un 10,5% i 916.000 seguidors des de Telecinco. La reposició d''El Hormiguero' es queda a prop amb un 8,8% i 776.000. Per la seva banda, 'Viatge al centre de la tele' no destaca en audiències a La 1 amb un 9% i 793.000 i un 10,9% i 935.000 televidents en la seva segona entrega. Les reposicions de 'Viajeros Cuatro' es mantenen en un 3,1% i una mitjana de 252.000 espectadors.
'Mañaneros 360' lidera des de La 1
'Malas Lenguas' es manté en audiències a la sobretaula de La 1 amb un 8,7% i 665.000, mentre el segon tram baixa a un 6,5% i 397.000 i a La 2 signa un 4,1% i 253.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera la tarda amb un escàs 9,8% i 645.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' es manté amb Cristina Lasvignes amb un 8,4% i 521.000 seguidors, mentre 'Tardear' cau a un 8,3% i 610.000 espectadors.
A la sobretaula, 'Sueños de libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,7% i 1.081.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera amb un fantàstic 12,4% i 802.000. Just abans, 'Valle Salvaje' lidera amb un 9,9% i 686.000 fidels des de La 1.
'Agárrate al sillón' baixa en audiències a un 7,3% de quota i 488.000 telespectadors. 'Pasapalabra' continua líder sense rival aconseguint un estratosfèric 21,1% juntament amb 1.402.000 a Antena 3. Per la seva banda, 'Aquí la Terra' es manté en un 7,9% i 533.000.
'La Hora de La 1' lidera en audiències amb un gran 18,6% i 315.000, davant l'estupend 'Mañaneros 360' amb un 12% i 359.000.'La Mirada Crítica' (11,6% i 212.000) baixa en audiències a Telecinco,igual que 'Vamos a ver' (11,7% i 319.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' marca un bon 12,3% i 296.000, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 23,1% de quota i 1.569.000 a Antena 3.
Antena 3 és líder del dimecres en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimecres 20 d'agost amb un estupend 13,1%. La 1 amb un 10,2% és segona opció per sobre de Telecinco, que marca un 8,5%. Per la seva banda, laSexta amb un 5,1% supera Cuatro, que tanca la llista amb un 4,9%.
