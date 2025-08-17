La promesa de Javier Ruiz en directo que afecta al futuro de 'Mañaneros 360'

Javier Ruiz ha vuelto a situar a 'Mañaneros 360' en lo más alto de la audiencia de La 1 con su cobertura de los incendios que azotan España. El pasado jueves, el programa alcanzó un 15,4% de cuota y reunió a 460.000 espectadores. Se trata de su segundo mejor dato del año, con el que ha liderado su franja, como ya viene siendo habitual para 'Mañaneros 360'.

En esta ocasión, el espacio matinal puso el foco en los protagonistas que rara vez ocupan los titulares: los bomberos y agentes forestales. Ángel Malanda, Cristóbal Lendínez y Jesús Molina compartieron con Javier Ruiz y con la audiencia los desafíos que enfrentan en plena temporada de incendios. Durante la tertulia, no dudaron en plantear sus demandas: mejores condiciones laborales, planes de prevención más eficaces y la eliminación de la privatización del servicio.

El diálogo entre Javier Ruiz y sus invitados no se limitó a la actualidad inmediata en 'Mañaneros 360'. El periodista quiso analizar la situación con perspectiva y debatir sobre las medidas necesarias para evitar que lo sucedido este verano se repita. En un momento del debate, Ángel Malanda lanzó un comentario que resumió la preocupación de todo el colectivo: "Hoy os acordáis de nosotros, pero el mes que viene, cuando esto se acabe, volveremos a lo mismo".

| RTVE

Consciente de la relevancia de dar visibilidad a estos profesionales, Javier Ruiz respondió con un compromiso personal. "Ángel, si uno sigue aquí, que esto de los empleos temporales es para todos, te doy mi palabra de honor que este invierno hablaremos", dijo el presentador de 'Mañaneros 360'. Además, situó la conversación en un contexto más amplio: "Lo que estamos hablando hoy no es solo la urgencia de la última hora, es el debate de fondo de los servicios públicos".

El presentador subrayó la importancia de mostrar al país la precariedad que viven los bomberos. "Lo que intentamos enseñarle hoy al país son las condiciones de precariedad en las que trabajáis", defendió. Además, reafirmó su compromiso: "Tienes mi palabra de honor de esto".