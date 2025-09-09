Iñaki López: 'No podré ver nunca a Gonzalo Miró como un competidor'
Entrevista a Iñaki López, que se pone al frente de 'Tesoro o Cacharro' en laSexta.
Iñaki López cambia completamente de registro para ponerse al frente de 'Tesoro o Cacharro'. A partir de este martes, 9 de septiembre, el presentador de 'Más Vale Tarde' presenta este concurso en el que cada objeto puede esconder una fortuna o ser solo un recuerdo. En cada entrega, unos concursantes se enfrentará a una selección de objetos, cuyo valor puede oscilar entre un euro y 50.000€ y deben descubrir cuál de ellos es el auténtico tesoro.
En una entrevista exclusiva para TVeo, Iñaki López nos cuenta los detalles de 'Tesoro o Cacharro' y su papel en un registro tan distinto. Además, el presentador también tiene palabras para Iñaki López tras su fichaje por TVE.
¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te ofrecieron presentar 'Tesoro o Cacharro' teniendo en cuenta que no estamos tan acostumbrados a verte en el entretenimiento?
Estuvo bien la casa en pensar en mí para hacer otra cosita y yo he encantado siempre de meter los pies en otros charcos al margen de donde ya los tengo, que es en la política, la información y los programas de sobremesa. La verdad es que siempre dispuesto a salir de la zona de confort y a hacer cosas diferentes. Salió esta propuesta y de cabeza me lanzo, porque siempre que se hacen cosas distintas se aprende mucho. Y salir también de la crispación política que ocupa la cabeza y hacer cosas también entretiene. Así que muy bien, me ha parecido un pasatiempo apasionante de hacer.
Es un formato con muchas adaptaciones, algunas en España. ¿Te has visto alguna o has preferido ir más a ciegas?
Prefiero ir más a ciegas, pero sí que conozco el formato, que por ejemplo, pues presenta con éxito Iñaki Urrutia en Aragón, pero el nuestro es distinto, va más allá. Nosotros tenemos la participación de famosos, como Alaska, Antonio Resines, Santiago Segura, el mago Blas o Ainhoa Arteta. También incorporamos más objetos a las listas que tenemos, entre los cuales tienen que escoger los concursantes para llevarse el premio máximo que son 50.000€. Y nuestro premio en relación con los concursos en otras autonómicas es mucho más elevado.
¿Crees que tú serías un buen concursante de 'Tesoro o Cacharro'?
Sería un auténtico cacharro como concursante de 'Tesoro o Cacharro'. Yo lo presento sin saber en absoluto el precio de los objetos, participo a ciegas, como los concursantes, entre otras cosas, porque los concursantes me podrían leer la cara si yo tuviera información con respecto a lo que vale y sufriría mucho. Me lo verían, me lo iban a notar. He preferido que no me informen en absoluto con respecto al precio de los productos y participar de alguna manera como ellos. Pero yo sería un concursante nefasto porque al final hay que tasar un montón de objetos, algunos son de andar por casa y otros en cambio, pues puede ser más complicados de tasar, como pequeñas obras de arte u objetos de coleccionistas como el balón de un jugador de fútbol firmado por toda la selección. Esas cosas son muy complicadas y yo soy muy malo.
¿Qué debe tener un buen concursante de 'Tesoro o Cacharro'?
Muchas horas de súper, tiene que ser una habitual del rastro, tiene que gustarle marrear por Wallapop, tiene que conocerse muy bien los precios de muchas cosas de segunda mano... Estaría muy bien que no tuviera puntito de coleccionista porque tenemos muchos objetos de colección. Y también el pasárselo bien, porque es también lo importante de este concurso, que nos lo hemos pasado muy bien. Tener de invitado a Boris Izaguirre o Santiago Segura contándonos anécdotas ha sido magnífico.
¿Vamos a ver a un Iñaki López muy distinto respecto a 'Más vale tarde'?
Incluso ya advierto a mis detractores que vamos a ver a un Iñaki López que no opina. No tiene nada que ver, en 'Más vale tarde' no es solo hablar de la actualidad política, sino también de sucesos y un largo etcétera. Este concurso es un pasatiempo divertidísimo. Es un programa muy entretenido, muy sencillo, te puedes incorporar en cualquier momento que lo vas a entender a la primera, pero llama mucho la atención y la curiosidad el precio de los objetos.
Hace 15 años presentaste 'Justo a tiempo' en Cuatro. ¿Qué ha cambiado y que queda del Iñaki López de 2010?
Ha cambiado mucho, no tiene nada que ver desde aquel momento. He entrado en laSexta, hice 'laSexta Noche', ahora en 'Más vale tarde', pero las ganas de probar formatos distintos siguen... En aquella ocasión también era la primera vez que me enfrentaba a un concurso y más de esas características tan especiales y al final son las ganas de hacer cosas distintas, de pasármelo bien y de divertirme. Yo ya trabajo para divertirme, que a estas alturas me parecen interiores los incentivos. Este formato es distinto, sorprende y si la gente se entretenga como me he entretenido yo con los famosos que he tenido a mi lado nos damos con un canto en los dientes. Me sigue gustando probar cosas nuevas, cualquier formato distinto, diferente a lo que haya hecho, siempre será bienvenido.
Ahora 'Tesoro o cacharro' te vemos cada tarde en 'Más vale tarde', te hemos visto en 'laSexta Noche' e incluso en 'López y Leal contra el canal' hace un año. ¿Qué es lo siguiente que te gustaría hacer en televisión? ¿Tienes algún proyecto soñado?
No tengo ni idea, nunca he tenido una cosa concreta de decir "Este sería mi proyecto dorado" o "con este programa ya me retiro". Siempre me ha gustado probar cosas nuevas. Cuando estudiaba en la universidad Ciencias de la Información nunca tuve yo la intención clara y evidente de dedicarme a la información política. Ha llegado a mi vida, allá en tiempos de ETB, con un programa que hice durante seis años de sobremesa con Adela González, y aquí nos plantamos en esta altura, haciendo un programa que a priori sobre política y economía que está funcionando muy bien. Yo quiero seguir probando, seguir aprendiendo, divirtiéndome y haciendo cosas diferentes. No te creas que tengo ninguna preferencia por nada en concreto, cualquier formato que me saque de lo que hago habitualmente siempre será divertido. Mientras lo pueda compaginar con 'Más vale tarde' soy feliz.
Muy pronto vas a tener unos nuevos competidores en la tarde, que son Marta Flich y Gonzalo Miró, que pasa de colaborador de 'Más vale tarde a TVE. No sé si has podido hablar justamente con Gonzalo Miró sobre su salto a TVE...
Claro que sí, somos amigos. Ahora lo vamos a tener enfrente, pero eso no va a cambiar en absoluto mi percepción de Gonzalo Miró porque me parece un tío muy inteligente y un tío magnífico al que yo le tengo mucho cariño. Estamos felices de haber sido cantera de programas de información, que llamen a nuestras puertas y nuestros tertulian sean objeto de seguimiento y deseo por parte de otras cadenas. Es también el caso de Juan Ramón Lucas, que ha vuelto a hacer radio después de estar con nosotros un par de temporadas. Así es la tele y yo no podré ver nunca a Gonzalo Miró como un competidor porque lo he tenido muchos años sentado en mi equipo. Ahora está en el equipo de enfrente y el año que viene vete a saber dónde estamos los dos. Le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor.
Como ves tu esta nueva etapa de TVE a los que muchos acusan de estar muy politizada a favor de la izquierda...
Yo creo que está bien que haya mucha competencia y que haya mucha oferta, en primer lugar, para el que ve televisión, porque va a tener la opción de escoger entre muchas posibilidades. Y por otra parte porque creo que también a los que hacemos información que el hecho de encontrarnos con programas similares enfrente nos obliga a ser un poco más creativos, a plantear un punto de vista y sacar lo mejor que tenemos nosotros dentro. Creo que la competencia siempre incentiva.
Se está hablando mucho de una programación con muchos programas de actualidad, pero creo sinceramente que ahora mismo tenemos tanto donde escoger… Si fuera la única cadena podría entender este debate. Afortunadamente tenemos mucho que ver, desde nuestro programa hasta Ana Rosa. En la variedad está la libertad, que la gente pueda escoger cada uno su programa y creo que hay para todos.
