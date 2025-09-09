Iñaki López: 'No podré veure mai en Gonzalo Miró com un competidor'
Entrevista a Iñaki López, que es posa al capdavant de 'Tresor o Ferralla' a laSexta
Iñaki López canvia completament de registre per posar-se al capdavant de 'Tesoro o Cacharro'. A partir d'aquest dimarts, 9 de setembre, el presentador de 'Más Vale Tarde' presenta aquest concurs en què cada objecte pot amagar una fortuna o ser només un record. En cada emissió, uns concursants s'enfrontaran a una selecció d'objectes, el valor dels quals pot oscil·lar entre un euro i 50.000€ i han de descobrir quin d'ells és l'autèntic tresor.
En una entrevista exclusiva per a TVeo, Iñaki López ens explica els detalls de 'Tesoro o Cacharro' i el seu paper en un registre tan diferent. A més, el presentador també té paraules per a Iñaki López després de la seva incorporació a TVE.
Què va ser el primer que vas pensar quan et van oferir presentar 'Tesoro o Cacharro' tenint en compte que no estem tan acostumats a veure't en l'entreteniment?
Va estar bé que la casa pensés en mi per fer una altra coseta i jo encantat sempre de ficar els peus en altres bassals al marge d'on ja els tinc, que és en la política, la informació i els programes de sobretaula. La veritat és que sempre estic disposat a sortir de la zona de confort i a fer coses diferents. Va sortir aquesta proposta i de cap m'hi llenço, perquè sempre que es fan coses diferents s'aprèn molt. I sortir també de la crispació política que ocupa el cap i fer coses també distreu. Així que molt bé, m'ha semblat un passatemps apassionant de fer.
És un format amb moltes adaptacions, algunes a Espanya. T'has mirat alguna o has preferit anar més a cegues?
Prefereixo anar més a cegues, però sí que conec el format, que per exemple, doncs presenta amb èxit Iñaki Urrutia a Aragó, però el nostre és diferent, va més enllà. Nosaltres tenim la participació de famosos, com Alaska, Antonio Resines, Santiago Segura, el mag Blas o Ainhoa Arteta. També incorporem més objectes a les llistes que tenim, entre els quals han d'escollir els concursants per endur-se el premi màxim que són 50.000€. I el nostre premi en relació amb els concursos d'altres autonòmiques és molt més elevat.
Creus que tu series un bon concursant de 'Tesoro o Cacharro'?
Seria un autèntic trasto com a concursant de 'Tesoro o Cacharro'. Jo el presento sense saber en absolut el preu dels objectes, participo a cegues, com els concursants, entre altres coses, perquè els concursants em podrien llegir la cara si jo tingués informació respecte al que val i patiria molt. M'ho veurien, m'ho notarien. He preferit que no m'informin en absolut respecte al preu dels productes i participar d'alguna manera com ells. Però jo seria un concursant nefast perquè al final cal taxar un munt d'objectes, alguns són de casa i d'altres, en canvi, doncs poden ser més complicats de taxar, com petites obres d'art o objectes de col·leccionista com la pilota d'un jugador de futbol signada per tota la selecció. Aquestes coses són molt complicades i jo soc molt dolent.
Què ha de tenir un bon concursant de 'Tesoro o Cacharro'?
Moltes hores de súper, ha de ser un habitual del mercat de segona mà, li ha d'agradar remenar per Wallapop, ha de conèixer molt bé els preus de moltes coses de segona mà... Estaria molt bé que no tingués puntet de col·leccionista perquè tenim molts objectes de col·lecció. I també passar-s'ho bé, perquè és també l'important d'aquest concurs, que ens ho hem passat molt bé. Tenir de convidat a Boris Izaguirre o Santiago Segura explicant-nos anècdotes ha estat magnífic.
Veurem un Iñaki López molt diferent respecte a 'Más vale tarde'?
Fins i tot ja adverteixo als meus detractors que veurem un Iñaki López que no opina. No té res a veure, a 'Más vale tarde' no és només parlar de l'actualitat política, sinó també de successos i un llarg etcètera. Aquest concurs és un passatemps divertidíssim. És un programa molt entretingut, molt senzill, t'hi pots incorporar en qualsevol moment que l'entendràs a la primera, però crida molt l'atenció i la curiositat el preu dels objectes.
Fa 15 anys vas presentar 'Justo a tiempo' a Cuatro. Què ha canviat i què queda de l'Iñaki López de 2010?
Ha canviat molt, no té res a veure des d'aquell moment. He entrat a laSexta, vaig fer 'laSexta Noche', ara a 'Más vale tarde', però les ganes de provar formats diferents continuen... En aquella ocasió també era la primera vegada que m'enfrontava a un concurs i més d'aquestes característiques tan especials i al final són les ganes de fer coses diferents, de passar-m'ho bé i de divertir-me. Jo ja treballo per divertir-me, que a aquestes alçades em semblen interiors els incentius. Aquest format és diferent, sorprèn i si la gent s'entretingués com m'he entretingut jo amb els famosos que he tingut al meu costat ens donem per satisfets. Em continua agradant provar coses noves, qualsevol format diferent, diferent del que hagi fet, sempre serà benvingut.
Ara 'Tesoro o cacharro' et veiem cada tarda a 'Más vale tarde', t'hem vist a 'laSexta Noche' i fins i tot a 'López y Leal contra el canal' fa un any. Què és el següent que t'agradaria fer a televisió? Tens algun projecte somiat?
No en tinc ni idea, mai he tingut una cosa concreta de dir "Aquest seria el meu projecte daurat" o "amb aquest programa ja em retiro". Sempre m'ha agradat provar coses noves. Quan estudiava a la universitat Ciències de la Informació mai vaig tenir jo la intenció clara i evident de dedicar-me a la informació política. Ha arribat a la meva vida, allà en temps d'ETB, amb un programa que vaig fer durant sis anys de sobretaula amb Adela González, i aquí ens plantem en aquesta alçada, fent un programa que a priori sobre política i economia que està funcionant molt bé. Jo vull continuar provant, continuar aprenent, divertint-me i fent coses diferents. No et pensis que tinc cap preferència per res en concret, qualsevol format que em tregui del que faig habitualment sempre serà divertit. Mentre ho pugui compaginar amb 'Más vale tarde' soc feliç.
Molt aviat tindràs uns nous competidors a la tarda, que són Marta Flich i Gonzalo Miró, que passa de col·laborador de 'Más vale tarde' a TVE. No sé si has pogut parlar justament amb Gonzalo Miró sobre el seu salt a TVE...
És clar que sí, som amics. Ara el tindrem al davant, però això no canviarà en absolut la meva percepció de Gonzalo Miró perquè em sembla un tio molt intel·ligent i un tio magnífic a qui jo li tinc molt d'afecte. Estem feliços d'haver estat planter de programes d'informació, que truquin a les nostres portes i els nostres tertulians siguin objecte de seguiment i desig per part d'altres cadenes. És també el cas de Juan Ramón Lucas, que ha tornat a fer ràdio després d'estar amb nosaltres un parell de temporades. Així és la tele i jo no podré veure mai Gonzalo Miró com un competidor perquè l'he tingut molts anys assegut al meu equip. Ara és a l'equip del davant i l'any que ve vés a saber on som tots dos. Li tinc molt d'afecte i li desitjo el millor.
Com veus tu aquesta nova etapa de TVE a qui molts acusen d'estar molt polititzada a favor de l'esquerra...
Jo crec que està bé que hi hagi molta competència i que hi hagi molta oferta, en primer lloc, per a qui mira televisió, perquè tindrà l'opció d'escollir entre moltes possibilitats. I d'altra banda perquè crec que també als que fem informació el fet de trobar-nos amb programes similars al davant ens obliga a ser una mica més creatius, a plantejar un punt de vista i treure el millor que tenim nosaltres dins. Crec que la competència sempre incentiva.
S'està parlant molt d'una programació amb molts programes d'actualitat, però crec sincerament que ara mateix tenim tant on escollir… Si fos l'única cadena podria entendre aquest debat. Afortunadament tenim molt per veure, des del nostre programa fins a Ana Rosa. En la varietat hi ha la llibertat, que la gent pugui escollir cadascú el seu programa i crec que hi ha per a tothom.
